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الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 التقى وفد المخابرات المصرية، صباح الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في منزله غرب مدينة غزة.



وضم الوفد وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق.


ويشهد قطاع غزة توتراً مع استمرار مماطلة الاحتلال بتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن القطاع المحاصر منذ 12عامًا، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بقمع مسيرات العودة والاعتداء على الصيادين، وقصف أهداف مؤخرًا.




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