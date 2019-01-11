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مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أطلق مجهولون فجر اليوم الجمعة النار تجاه مركز شرطة الرام شمال مدينة القدس دون وقوع اصابات او اضرار.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن قوة المركز قامت بالرد على مصادر اطلاق النار وتم تعزيز المركز بقوات اضافية من الشرطة وباشرت بإجراءات التحقيق.




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