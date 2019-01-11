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بعد إهانته لها بألفاظ حادة … نيللي كريم ترد على طليقها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ردت النجمة نيللي كريم على إهانة طليقها له بكلمات قاسية وألفاظ حادة واتهامه لها بعدم العناية بابنتيهما بالشكل اللائق، وذلك من خلال منشوراتها على “انستقرام” والتي اتخذت طابعاً مستتراً لأنها لم تشأ التراشق معه بالألفاظ كما بدأ هو.



فقد نشرت نيللي كريم مقطع فيديو من تدريب ابنتيها سيليا وكندة على رقص الهيب هوب ممتدحة تقدم مستواهما، كما نشرت بعض الصور السيلفي معهما، مؤكدة في تعليقها أن تواجدها معهما يعطيها دائماً طاقة إيجابية تدفعها للعمل والإبداع، نافية بشكل مستتر ما قاله زوجها عن أنها لا تعتني بهما ولا تعلم عنهما شيئاً.

 
 
وكان هاني أبو النجا طليق نيللي كريم قد فاجأ متابعيه عبر “فيسبوك” بمنشورين هاجم من خلالهما طليقته بكلمات حادة قال فيها: “هو حضرتك إزاي متخيلة اني علشان أب محترم أني اسكتلك. هو حضرتك ناسية إنك أم؟ معلش عارف إنك مش فاكرة، بس تاني وتالت حلي عني… معلش يا أصدقائي فاض الكيل”، و “والله زي ما في أب وحش في أم زبالة”، حيث سارعت النجمة وفاء عامر بالرد عليه بأنه يجب عليه أن يتحدث عن مشاكلهما الشخصية على الملأ بهذه الطريقة.




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