وتقول الرسالة الخادعة إن الموعد النهائي يقترب، وإذا تم تجاوزه سيصبح "ما نشرته متاحا للعامة غدا"، بما في ذلك الصور والمعلومات والرسائل الخاصة.وتشجعك "الخدعة الفيروسية" على نسخ ولصق الرسالة في حسابك الشخصي، للتأكد من وصولها إلى أصدقائك وعائلتك.

تابعونــا

حرارة المحيطات ترتفع أسرع من المتوقع وتسجل رقما قياسيا 2019-01-11 | 11:00:23 أوضح علماء أن درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل أسرع من التقديرات السابقة، لتصل إلى...

صورة مؤثرة جدا لطبيب نام في غرفة العمليات 2019-01-11 | 08:40:21 نشرت وسائل إعلام صينية صورة إنسانية ومؤثرة لطبيب جراح، نام داخل غرفة العمليات...

دب مفترس يتحول إلى نجم فوتوغرافي ! (فيديو) 2019-01-10 | 16:45:27 انتشر على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي فيديو عجيب لدب أبيض، يعد من أشر وأخطر...

"تويتر" تستعد لإطلاق ميزة المحادثات عبر تطبيقها 2019-01-10 | 15:28:43 بدأت "تويتر" اختبار طرق جديدة لعرض التغريدات، سيتم طرحها كجزء من برنامج تجريبي في...

بعد الابنة.. بدء العد التنازلي لانطلاق "ابن الكونكورد" 2019-01-10 | 08:25:13 دخلت طائرة، تستحق أن يطلق عليها اسم "ابن الكونكورد"، مرحلة جديدة بعد حصول الشركة...

أبل تتخذ خطوة "إنتاجية" مفاجئة بشأن هواتف آيفون 2019-01-09 | 22:47:11 قالت دورية "نيكي ريفيو" الآسيوية، الأربعاء، إن أبل، التي قلصت توقعات مبيعاتها...

رجل "يصطاد" ابنه معتقدا أنه أيل! 2019-01-09 | 14:10:49 رفعت لجنة التحقيق في دائرة "خانتي مانسي" ذات الحكم الذاتي في أقصى شمال روسيا دعوى...

عائد من الموت.. جندي سوري يخرج من النعش فيصدم مشيعيه 2019-01-09 | 11:47:19 فاجأ جندي سوري يدعى خضر محمود ربيع مشيعيه وخرج من نعشه طالبا منهم، أن يدفئوه ما...

فيسبوك وسامسونغ.. مشكلة "مشتركة" تثير عواصف انتقادات 2019-01-09 | 10:18:51 كشفت تقارير إعلامية أن بعض مستخدمي هواتف "سامسونغ" الذكية لا يمكنهم حذف تطبيق...