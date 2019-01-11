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رسالة خادعة تهدد بفضح خصوصية مستخدمي "فيسبوك"!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى مستخدمو "فيسبوك" تحذيرات لتجاهل رسالة خادعة تنتشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي كـ "النار في الهشيم".



وتقول الرسالة الخادعة إن الموعد النهائي يقترب، وإذا تم تجاوزه سيصبح "ما نشرته متاحا للعامة غدا"، بما في ذلك الصور والمعلومات والرسائل الخاصة.


وتشجعك "الخدعة الفيروسية" على نسخ ولصق الرسالة في حسابك الشخصي، للتأكد من وصولها إلى أصدقائك وعائلتك.




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