تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-11 12:40:11 عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة |  2019-01-11 12:38:29 الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً |  2019-01-11 12:37:40 مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس |  2019-01-11 11:20:45 الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع |  2019-01-11 11:08:50 ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت |  2019-01-11 10:56:32 اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان |  2019-01-11 11:00:23 حرارة المحيطات ترتفع أسرع من المتوقع وتسجل رقما قياسيا |  2019-01-11 11:00:31 النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر |  2019-01-10 20:31:39 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات القادمة مصيرية تتطلب تحالفاً واسعاً يتفق المشاركون فيه على الطروحات المدنية |  2019-01-11 10:10:14 أوري شور لـ"الصنارة": هذا الشتاء أعلى من المعدل السنوي العام بقليل ولكنه لن يسد العجز الكبير في مصادر المياه |  2019-01-11 11:30:01 مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا |  2019-01-11 10:01:16 عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ |  2019-01-11 09:49:27 رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا |  2019-01-11 09:23:38 المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا |  2019-01-11 08:43:43 الطيبي ل"الصنارة": "الحوار" الوحيد الذي جرى منذ الانفصال هو الإسفاف والحوار الساقط والقذر لبعض نشطاء الفيسبوك |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قامت الشرطة باغلاق كل الطرق المؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الازدحام المروري واكتظاظ الزوار


وافيد ان الالاف ممن نجحوا في الوصول باكرا دخلوا المنتجع , حيث يشهد الموقع ازدحاما واكتظاظا بسبب العدد الكبير للزائرين .




كلمات متعلقة

الالاف, في, جبل, الشيخ, واغلاق, الطرق, المؤدية, للمنتجع,

تابعونــا

عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة 2019-01-11 | 12:40:11

زار النائب عيساوي فريج برفقة كل من النائبين موسي راز وميخال روزين اليوم الجمعة،...

مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس 2019-01-11 | 12:37:40

أطلق مجهولون فجر اليوم الجمعة النار تجاه مركز شرطة الرام شمال مدينة القدس دون...

اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان 2019-01-11 | 10:56:32

قررت الشرطة صباح اليوم الجمعة اغلاق شارع 99 من اتجاه شلال السعار للقادمين الى جبل...

مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا 2019-01-11 | 11:30:01

لقي الشابان تيمور أمين خطيب وشادي راضي خير من بيت جن مصرعهما اثر انقلاب سيارة...

رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا 2019-01-11 | 09:49:27

أصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا اليوم صباحا قرارها برفض الاستئناف على...

المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا 2019-01-11 | 09:23:38

القدس – طالب سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس...

استعدادات لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة استعدادات لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة 2019-01-11 | 06:05:26

يستعد الفلسطينينون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر...

الطقس - اجواء باردة وارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة الطقس - اجواء باردة وارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة 2019-01-11 | 06:02:50

اليوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ...

مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية 2019-01-10 | 22:46:06

شاركت مدرسة البيان الثانوية سخنين في مسابقة فن الخطابة التي كانت في مدينة القدس...

الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية 2019-01-10 | 22:44:54

ضمن انتخاب رئيس ونواب وسكرتارية اللجنة القطرية في دورتها الجديدة، تم اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا تعذيب تنكيل ارنب اطفاء سيجارة عكا منطقة اعتقال عربي حيواناتتيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات وفاة الشاب سمير قسيس قرية المكر تفجع الطفل عبد الهادي الهزيل رهط سقوط بوابة حديدية عليه شقيقه اصابة 7 اصابات حادث طرق بين حافلة سيارة خصوصية قرب بسمة طبعون رمات يشاي شارع 75اصابة رجل علق تحت سيارة في كراج المنطقة الصناعية الناصرة اسعاف شرطة مستشفى رواد منع دخول حيفا مفراتس عرب اعتقال أمن حراسة تسلية نوادي ليليه عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة تسريب بجروت عربي مشتبهان سخنين الشرطة تحقيق اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله المسيح الانجليكية الاسقفية تخرج فوجا جديدا من طلابها اجواء احتفالية الناصرة الطيرة عبوات حارقة القاء شارع 6 شاباك الشرطة لائحة اتهام تصنيع سلاح اصابة رجل طوبا زنغرية قرية بالغة جراء اطلاق نار الشرطة مستشفى القدس الاقصى مظاهرة قرية نحف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com