اغلاق, شوارع, مؤدية, لمنتجع, جبل, الشيخ, بسبب, الاكتظاظ, والأزمة, والشرطة, توصي, بعدم, الوصول, للمكان,

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ويأتي هذا القرار بسبب اكتظاظ بعدد الزائرين للمكانالشرطة تطلب من الزائرين بعدم القدوم الى المكان والطرقات الموصلة لجبل الشيخ .

قررت الشرطة صباح اليوم الجمعة اغلاق شارع 99 من اتجاه شلال السعار للقادمين الى جبل الشيخ .

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