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اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قررت الشرطة  صباح اليوم الجمعة اغلاق شارع 99 من اتجاه شلال السعار للقادمين الى جبل الشيخ .


ويأتي هذا القرار بسبب اكتظاظ بعدد الزائرين للمكان

الشرطة تطلب من الزائرين بعدم القدوم الى المكان والطرقات الموصلة لجبل الشيخ .




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