مورينيو, يحسم, أمر, انتقاله, إلى, الدوري, البرتغالي,

كلمات متعلقةمورينيو, يحسم, أمر, انتقاله, إلى, الدوري, البرتغالي,
طلبت شرطة ولاية نيفادا رسميا من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي...
بلغ منتخب الأردن رسمياً دور الـ16 في كأس آسيا، بعدما حسم ديربي الشام لصالحه وحقق...
يبدو أن مسلسل عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة قد وصل إلى حلقته...
يبدو أن لاعب الوسط الإسباني، إيسكو، قد بدأ يضيق ذرعا باستراتيجيات مدرب فريقه ريال...
تعمل إدارة برشلونة الإسباني جاهدة لإعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف...
ذكرت تقارير صحافية إيطالية اليوم أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين توصل إلى...
أفادت تقارير إسبانية بأن نادي ريال مدريد يعتزم فرض عقوبة مالية على نجمه الويلزي...
رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مزاعم صديقته السابقة، التي وصفته...
وضع ريال مدريد قدما في دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، بفوزه على ليجانيس...
قال نائب رئيس نادي برشلونة للقطاع الرياضي، جوردي ميستري، اليوم الأربعاء، إن...