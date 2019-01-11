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عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎



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انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية الدحي، عمر فضل زعبي "ابو باسل".


 وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الجمعة،  بعد صلاة الجمعة، من بيته الكائن في قرية الدحي إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير بمقبرة القرية.


إنا لله وإنا إليه راجعون




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