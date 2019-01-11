تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-11 12:40:11 عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة |  2019-01-11 12:38:29 الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً |  2019-01-11 12:37:40 مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس |  2019-01-11 11:20:45 الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع |  2019-01-11 11:08:50 ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت |  2019-01-11 10:56:32 اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان |  2019-01-11 11:00:23 حرارة المحيطات ترتفع أسرع من المتوقع وتسجل رقما قياسيا |  2019-01-11 11:00:31 النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر |  2019-01-10 20:31:39 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات القادمة مصيرية تتطلب تحالفاً واسعاً يتفق المشاركون فيه على الطروحات المدنية |  2019-01-11 10:10:14 أوري شور لـ"الصنارة": هذا الشتاء أعلى من المعدل السنوي العام بقليل ولكنه لن يسد العجز الكبير في مصادر المياه |  2019-01-11 11:30:01 مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا |  2019-01-11 10:01:16 عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ |  2019-01-11 09:49:27 رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا |  2019-01-11 09:23:38 المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا |  2019-01-11 08:43:43 الطيبي ل"الصنارة": "الحوار" الوحيد الذي جرى منذ الانفصال هو الإسفاف والحوار الساقط والقذر لبعض نشطاء الفيسبوك |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا اليوم صباحا قرارها برفض الاستئناف على نتائج الانتخابات لرئاسة البلدية في طمرة.

 المحامي عماد دكور يصرح ان المحكمة رفضت الاطلاع على ملفات التحقيق بالشرطة، ورفضت  استدعاء مندوب الشرطة ليقدم لها نتائج اولية للتحقيق، وبذلك اخطأت. ومن هنا سنقدم استئنافا مستعجلا  على قرارها لمحكمة العدل العليا. 

المحكمة أوردت بقرارها انه ليس من المستبعد ان يتبين لاحقا ان المحكمة اخطأت بقرارها، وان نتائج التحقيق ستنقض استنتاجات  المحكمة، وانه من الممكن ان يتبين لاحقا ان ادعاءات المستأنف ستكون حقيقية وهذا سيتناقض مع قرار المحكمة.


لذا المحكمة اوضحت كما مبين ان قرارها لرفض الاستئناف هو لعدم قناعتها، بالمرحلة الحالية، بوجود ادلة للتصويت الغير قانوني، في هذه المرحلة.

هذا وقررت المحكمة، في هذه المرحلة انها لا تقرر ايجابيا بعدم وجود خروقات وتصويت غير قانوني، الا انها تقرر انه لم يثبت امامها بالمرحلة الحالية.




كلمات متعلقة

رفض, استئناف, الانتخابات, بطمرة, وابو, رومي, يستأنف, للعليا,

تابعونــا

عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة 2019-01-11 | 12:40:11

زار النائب عيساوي فريج برفقة كل من النائبين موسي راز وميخال روزين اليوم الجمعة،...

مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس 2019-01-11 | 12:37:40

أطلق مجهولون فجر اليوم الجمعة النار تجاه مركز شرطة الرام شمال مدينة القدس دون...

الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع 2019-01-11 | 11:20:45

قامت الشرطة باغلاق كل الطرق المؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الازدحام المروري...

اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان 2019-01-11 | 10:56:32

قررت الشرطة صباح اليوم الجمعة اغلاق شارع 99 من اتجاه شلال السعار للقادمين الى جبل...

مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا 2019-01-11 | 11:30:01

لقي الشابان تيمور أمين خطيب وشادي راضي خير من بيت جن مصرعهما اثر انقلاب سيارة...

المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا 2019-01-11 | 09:23:38

القدس – طالب سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس...

استعدادات لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة استعدادات لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة 2019-01-11 | 06:05:26

يستعد الفلسطينينون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر...

الطقس - اجواء باردة وارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة الطقس - اجواء باردة وارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة 2019-01-11 | 06:02:50

اليوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ...

مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية 2019-01-10 | 22:46:06

شاركت مدرسة البيان الثانوية سخنين في مسابقة فن الخطابة التي كانت في مدينة القدس...

الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية 2019-01-10 | 22:44:54

ضمن انتخاب رئيس ونواب وسكرتارية اللجنة القطرية في دورتها الجديدة، تم اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار طفل رضيع نسي داخل سيارة رهط مدينة الشرطة مستشفى سوروكا بئر السبع اسعاف ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق عامل سقط ارتفاع شاهق هرتسليا مصرع 7 طوابق دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني تسهيلات رخص أسلحة مواطنين وزير الامن الداخلي حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم موسم الفريكة البطوف سهل اكتفاء مونه بيتيه تجارة بيع مزارعون مزارعين حبوب نار أهالي ام الفحم يشاركون في صلاة التراويح الاولى من شهر رمضان المبارك لحوم مصادرة ابادة 10 طن ملحمة ذبح غير قانوني قرية دير الاسد حريق هائل مصمص ام الفحم اندلاع النيران طائرة اخماد ابو غوش يضع ابنته داخل وعاء ويغلقه عليها ليعاقبها اعتقال القدس الشرطة فيسبوك فيديواحتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية مواجهات حرق اطارات القاء حجارة مدخل مدينة رهط في الجنوب الشرطةرعنانا اطلاق نار شاب القدس طعن يهودي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com