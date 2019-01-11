المطران, عطا, الله, حنا, يطالب, بإزالة, الصور, والمجسمات, المسيئة, للسيد, المسيح, المعروضة, في, احد, متاحف, حيفا,

القدس – طالب سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بإزالة كافة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح والسيدة العذراء والمعروضة في احد متاحف مدينة حيفا .لا يمكننا ان نصمت وان نكون متفرجين امام هذه الاساءات المستمرة والمتواصلة التي تستهدف الرموز الدينية .ان الإساءة للسيد المسيح وامه البتول وفي هذه الأيام التي فيها ما زلنا نعيش أجواء عيد الميلاد المجيد انما تعتبر تطاولا على ايماننا وعقائدنا وتراثنا وحضورنا المسيحي العريق في هذه الأرض المقدسة .ان الديمقراطية التي يتحدث عنها البعض لا تعني الإساءة الى الديانات ومن يتحدثون عن التسامح الديني ونبذ الكراهية والعنصرية انما يجب ان يرفضوا وان يلفظوا هكذا أفعال لا يمكن القبول بها بأي شكل من الاشكال .نرفض التطاول والإساءة التي تستهدف السيد المسيح وامه البتول العذراء مريم ونطالب المسؤولين في حيفا بضرورة إزالة هذه التماثيل والمجسمات المسيئة .كما اننا نعرب عن رفضنا واستنكارنا لاي تطاول يمس الرموز الدينية في الديانات التوحيدية الثلاث.كما وجه سيادته التحية لابناءنا ولاخوتنا وشبابنا في مدينة حيفا الذين تصدوا لهذه الظاهرة بطريقة سلمية حضارية .