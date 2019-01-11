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مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يبخل النجم السوري تيم حسن في التعبير عن حبه لزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بين الحين والآخر، سواء في لقاءاته الإعلامية أو حتى صور شخصية تجمعهما ينشرها من مناسبات مختلفة.



تيم داعب محبيه بصورة جديدة تجمعه بوفاء، ظهر فيها الزوجان يتنافسان في اللعب على رقعة شطرنج كبيرة، حيث اكتفى الفنان السوري بتعليق بسيط، وضع فيه رمز لقلب، في الوقت الذي تلقى فيه سيل من تعليقات الفانز الذين تمنوا للثنائي الحب والسعادة الدائمة.


يُذكر أن يُذكر أن تيم حسن احتفل بعقد قرانه على وفاء الكيلاني مايو 2017، وهو الزوج الثاني في حياة الإعلامية المصرية بعد زوجها السابق طوني مخايل، الذي انفصلت عنه عام 2016، وقد انجبت منه طفلين هما «جودي، وريان»، في الوقت الذي سبق لتيم وتزوج من الفنانة السورية ديمة بياعة التي انفصل عنها عام 2012 بعد زواج استمر 10 سنوات، وقد اثمر زواجهما عن طفلين هما «فهد وورد».


من ناحية أخرى، يستعد تيم حسن لتصوير الموسم الثالث من مسلسل «الهيبة»، والذي يتشاركه بطولته، النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، بينما يُعرض لوفاء الكيلاني حالياً برنامج «تخاريف» عبر شاشة mbc.




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