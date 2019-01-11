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قتيلان عربيان جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي شابان من سكان احدى القرى العربية في الجليل الاعلى مصرعهما اثر انقلاب سيارة واحتراقها على مفرق الكريوت في حيفا صباح اليوم الجمعة .


الشابان علقا داخل السيارة المشتعلة بعد انقلابها وتم تخليص جثتهما واقرلر وفاتهما في مكان الحادث.

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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