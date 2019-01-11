قتيلان, عربيان, جراء, انقلاب, سيارة, واحتراقها, قرب, حيفا,

لقي شابان من سكان احدى القرى العربية في الجليل الاعلى مصرعهما اثر انقلاب سيارة واحتراقها على مفرق الكريوت في حيفا صباح اليوم الجمعة .

الشابان علقا داخل السيارة المشتعلة بعد انقلابها وتم تخليص جثتهما واقرلر وفاتهما في مكان الحادث.وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.