تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-11 08:43:43 الطيبي ل"الصنارة": "الحوار" الوحيد الذي جرى منذ الانفصال هو الإسفاف والحوار الساقط والقذر لبعض نشطاء الفيسبوك |  2019-01-11 08:41:16 طلب عينة من الحمض النووي لرونالدو على خلفية تهمة الاغتصاب |  2019-01-11 08:40:21 صورة مؤثرة جدا لطبيب نام في غرفة العمليات |  2019-01-11 06:38:01 قتيلان عربيان جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا |  2019-01-11 06:05:26 استعدادات لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة |  2019-01-11 06:02:50 الطقس - اجواء باردة وارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة |  2019-01-10 22:46:06 مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية |  2019-01-10 20:31:39 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات القادمة مصيرية تتطلب تحالفاً واسعاً يتفق المشاركون فيه على الطروحات المدنية |  2019-01-10 22:41:20 اصابات خطيرة في حادث طرق مروع قرب رهط |  2019-01-10 21:49:28 نتنياهو: كل من أصاب وقتل اسرائيليا تم اعتقاله أو قتله |  2019-01-10 20:00:40 نكبة الانتخابات |  2019-01-10 19:07:42 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة |  2019-01-10 19:05:13 الأردن يهزم سوريا.. ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا |  2019-01-10 19:03:07 ممثل جديد لحركة حماس في لبنان |  2019-01-10 18:10:40 مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

استعدادات لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد الفلسطينينون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "صمودنا سيكسر الحصار".



ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وقالت انها رسالة اصرار على كسر الحصار وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع اسرائيل واسناد الاسرى.


يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه اسرائيل تصاعد الاحداث خاصة بعد تجميد دخول الاموال القطرية الى قطاع غزة.




كلمات متعلقة

استعدادات, لجمعة, جديدة, من, مسيرات, العودة, في, غزة,

تابعونــا

قتيلان عربيان جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا قتيلان عربيان جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا 2019-01-11 | 06:38:01

لقي شابان من سكان احدى القرى العربية في الجليل الاعلى مصرعهما اثر انقلاب سيارة...

الطقس - اجواء باردة وارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة الطقس - اجواء باردة وارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة 2019-01-11 | 06:02:50

اليوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ...

مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية 2019-01-10 | 22:46:06

شاركت مدرسة البيان الثانوية سخنين في مسابقة فن الخطابة التي كانت في مدينة القدس...

الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية 2019-01-10 | 22:44:54

ضمن انتخاب رئيس ونواب وسكرتارية اللجنة القطرية في دورتها الجديدة، تم اليوم...

اصابات خطيرة في حادث طرق مروع قرب رهط اصابات خطيرة في حادث طرق مروع قرب رهط 2019-01-10 | 22:41:20

اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الخميس عن اصابة شابين بجراح خطيرة في شارع رقم 264 بين...

اعتقال شاب من تل السبع بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى سوروكا اعتقال شاب من تل السبع بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى سوروكا 2019-01-10 | 21:53:22

جاء في بيان صادر عن شرطة النقب أنها اعتقلت شاب يبلغ من العمر 30 عاماً بشبهة...

نتنياهو: كل من أصاب وقتل اسرائيليا تم اعتقاله أو قتله نتنياهو: كل من أصاب وقتل اسرائيليا تم اعتقاله أو قتله 2019-01-10 | 21:49:28

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، ان كل من أصاب وقتل...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة 2019-01-10 | 19:07:42

تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالعثور عن خالد شحادات من الناصرة 52 عاماً بعد أن...

مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب 2019-01-10 | 18:10:40

لقي الشاب أديب أكرم سليماني 25 عاماً من منشية زبدة مصرعه أثر حادث طرق مروع بين...

وسط البرد.. قرية العراقيب تتعرض للهدم للمرة 138 وسط البرد.. قرية العراقيب تتعرض للهدم للمرة 138 2019-01-10 | 16:45:42

هدمت آليات وجرافات قرية العراقيب في النقب، للمرة الـ138، اليوم الخميس. وقالت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بطولة الخيول البلاد الحصان شبح البدو عرابة سباق الاول . المرتية عاصلةتكريم اطباء ممرضين سخنين بلدية مازن غنايم مصرع شخص حادث طرق مروع قرب طرعان اصابة فتى شرطة اسعاف حسين علي بدر عين الاسد وفاة الطالب بلال عامر ضياء زبيدي محمد . قريناوي رومانيا طب طلاب جامعة حادث طرق مروع اللد رهط بث مباشر آرسنال مانشستر يونايتد مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم أمير كعبية جندي اختفاء اثار الكعبية قرية خليج حيفا الشرطة تطلب المساعدة اطلاق نار على بيت عضو مجلس كفر مندا المحلي صبري عالم قريةالبهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفاافتتاح محكمة شرعية سخنين الوزيرة شاكيد القضاء سعايدة احمد خطيب الرينة ام الغنم تنظيم داعش الارهابي تأييد عملية مفرق مسكنة جولاني انقلاب سيارة نتسيرت عيلست اصابة 3 اشخاص أحمد دوابشة دوما قرية عائلته مستوطنين حرق عائلته بيته السفر الى عمرة مناسك اداء مكة المكرمة السعودية رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة مصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com