استعدادات, لجمعة, جديدة, من, مسيرات, العودة, في, غزة,

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وقالت انها رسالة اصرار على كسر الحصار وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع اسرائيل واسناد الاسرى.يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه اسرائيل تصاعد الاحداث خاصة بعد تجميد دخول الاموال القطرية الى قطاع غزة.

يستعد الفلسطينينون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "صمودنا سيكسر الحصار".

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