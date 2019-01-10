مدرسة, البيان, الثانوية, سخنين, تحصد, جائزة, المرتبة, الاولى, والثالثة, في, مسابقة, فن, الخطابة, في, اللغة, الانجليزية,

شاركت مدرسة البيان الثانوية سخنين في مسابقة فن الخطابة التي كانت في مدينة القدس في مركز موريشت مناحيم بيجن ، التي شاركت بها مدارس عربية ويهودية على صعيد جميع الوية الدولة ، فقد جرت هذه المسابقة على مرحلتين .

المرحلة الاولى كانت في 23.12.2018 في مدينة حيفا في مدرسة الرئالي حيفا واقتصرت هذه الجولة فقط على لواء الشمال وقد فاز من بين 30 طالباً عرباً ويهودا 4 طلاب من بينهم ثلاثة طالبات من مدرسة البيان وهن :1. ديمة خلايلة2. ليان خلايلة3. نيفين ابو رياوتجدر الاشارة الى ان المتسابقين كانو من صفوف الحوادي عشر والثواني عشر الا ان طالبات مدرسة البيان المتألقات ما زلن في الصف العاشر .وبعد هذه المرحلة تاهلت الطالبات الى المسابقة النهائية التي كانت في مدينة القدس في مركز موريشت ميناحيم بيجن التي شملت جميع الوية الدولة وقد حصدت الطالبة ديمة سليمان خلايلة المرتبة الاولى على صعيد الدولة من صف العاشر ميخوترونيكا والطالبة ليان عمران خلايلة من صف العاشر ميخوترونيكا حصلت على المرتبة الثالثة من بين 18 مشتركاً .وقال مدير المدرسة البيان سخنين عفيف خلايلة :نثمن عالياً هذا الانجاز المشرف ونشكر طاقم اللغة الانجليزية ونخص بالذكر المعلمة نسرين بدارنة التي رافقت وساندت الطالبات لبلوغ قمة التألق والتميز وطاقم المدرسة وادارتها الذين كان لهم دور جليل في دعم الطالبات المشاركات لاحراز هذه المرتبة فانتم فخر لسخنين والوسط العربي.