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الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية



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ضمن انتخاب رئيس ونواب وسكرتارية اللجنة القطرية في دورتها الجديدة، تم اليوم انتخاب الدكتور يوسف عواودة رئيس مجلس كفركنا، نائبا لرئيس اللجنة القطرية مضر يونس.واكد الدكتور يوسف عواودة على أهمية وتعاون الرؤساء ووحدتهم في إطار اللجنة القطرية والعمل من أجل نجاح وتطور البلدات العربية على كافة المستويات.


تجدر الإشارة إلى أن اللجنة القطرية تعتبر إحدى المؤسسات العمل الجماعي للمجتمع العربي إلى جانب لجنة المتابعة العليا وتأتي أهمية عمل اللجنة القطرية كجسم تمثيلي للسلطات المحلية العربية من أجل تنظيم عمل هذه السلطات خصوصا في ظل شح الميزانيات من الوزارات المختلفة.  
الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية




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