اصابات, خطيرة, في, حادث, طرق, مروع, قرب, رهط,

اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الخميس عن اصابة شابين بجراح خطيرة في شارع رقم 264 بين مدينة رهط ومفرق بيت كاما .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين الى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .