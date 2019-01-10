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اصابات خطيرة في حادث طرق مروع قرب رهط



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اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الخميس عن اصابة شابين بجراح خطيرة في شارع رقم 264 بين مدينة رهط ومفرق بيت كاما .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين الى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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