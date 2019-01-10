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اعتقال شاب من تل السبع بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى سوروكا



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جاء في بيان صادر عن شرطة النقب أنها اعتقلت شاب يبلغ من العمر 30 عاماً بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى سوروكا في بئر السبع .


وأفاد البيان أن 3 شبان وصلوا الى المستشفى , احد الشبان لم يرضى من العلاج وقام بالقاء غرض على الطبيب .
اعتقال شاب من تل السبع بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى سوروكا




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