اعتقال, شاب, من, تل, السبع, بشبهة, الاعتداء, على, طبيب, في, مستشفى, سوروكا,

جاء في بيان صادر عن شرطة النقب أنها اعتقلت شاب يبلغ من العمر 30 عاماً بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى سوروكا في بئر السبع .

وأفاد البيان أن 3 شبان وصلوا الى المستشفى , احد الشبان لم يرضى من العلاج وقام بالقاء غرض على الطبيب .