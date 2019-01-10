اعتقال, شاب, من, تل, السبع, بشبهة, الاعتداء, على, طبيب, في, مستشفى, سوروكا,

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شاركت مدرسة البيان الثانوية سخنين في مسابقة فن الخطابة التي كانت في مدينة القدس...
ضمن انتخاب رئيس ونواب وسكرتارية اللجنة القطرية في دورتها الجديدة، تم اليوم...
اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الخميس عن اصابة شابين بجراح خطيرة في شارع رقم 264 بين...
قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، ان كل من أصاب وقتل...
تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالعثور عن خالد شحادات من الناصرة 52 عاماً بعد أن...
لقي الشاب أديب أكرم سليماني 25 عاماً من منشية زبدة مصرعه أثر حادث طرق مروع بين...
هدمت آليات وجرافات قرية العراقيب في النقب، للمرة الـ138، اليوم الخميس. وقالت...
قال المحامي باسل فلاح والذي ترافع عن الشاب محمد ابو زينب المتهم بقتل يارا أيوب...
اعلنت ادارة موقع جبل الشيخ اليوم الخميس ان المنتجع سيكون يوم غد مفتوح امام الزوار...
في حديث للصنارة نت مع احمد ابو زينب شقيق محمد من قرية الجش المتهم بقتل يارا ايوب...