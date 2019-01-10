نتنياهو:, كل, من, أصاب, وقتل, اسرائيليا, تم, اعتقاله, أو, قتله,

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، ان كل من أصاب وقتل اسرائيليا خلال العام الأخير تم قتله أو اعتقاله.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه بعناصر الوحدة الشرطية الخاصة الذي اشاد بهم وبالعمليات التي نفذوها من أجل اعتقال الفلسطينيين الذين نفذوا العمليات في عوفرا وجفعات أساف.وقال نتنياهو "فليعلم جميع أعداء إسرائيل بأن إسرائيل ستصل إليهم وهي تصل إليهم من خلال مقاتلي الوحدة الشرطية الخاصة والشاباك".