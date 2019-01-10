تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-10 22:46:06 مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية |  2019-01-10 20:31:39 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات القادمة مصيرية تتطلب تحالفاً واسعاً يتفق المشاركون فيه على الطروحات المدنية |  2019-01-10 22:41:20 اصابات خطيرة في حادث طرق مروع قرب رهط |  2019-01-10 21:49:28 نتنياهو: كل من أصاب وقتل اسرائيليا تم اعتقاله أو قتله |  2019-01-10 20:00:40 نكبة الانتخابات |  2019-01-10 19:07:42 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة |  2019-01-10 19:05:13 الأردن يهزم سوريا.. ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا |  2019-01-10 19:03:07 ممثل جديد لحركة حماس في لبنان |  2019-01-10 18:10:40 مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب |  2019-01-10 16:45:42 وسط البرد.. قرية العراقيب تتعرض للهدم للمرة 138 |  2019-01-10 15:27:48 إرجاء زيارة هنية إلى موسكو لفترة غير محددة |  2019-01-10 14:17:20 المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام |  2019-01-10 13:46:50 احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين |  2019-01-10 16:40:33 متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال |  2019-01-10 13:30:21 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو: كل من أصاب وقتل اسرائيليا تم اعتقاله أو قتله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، ان كل من أصاب وقتل اسرائيليا خلال العام الأخير تم قتله أو اعتقاله.


جاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه بعناصر الوحدة الشرطية الخاصة الذي اشاد  بهم وبالعمليات التي نفذوها من أجل اعتقال الفلسطينيين الذين نفذوا العمليات في عوفرا وجفعات أساف.

وقال نتنياهو "فليعلم جميع أعداء إسرائيل بأن إسرائيل ستصل إليهم وهي تصل إليهم من خلال مقاتلي الوحدة الشرطية الخاصة والشاباك".
نتنياهو: كل من أصاب وقتل اسرائيليا تم اعتقاله أو قتله




كلمات متعلقة

نتنياهو:, كل, من, أصاب, وقتل, اسرائيليا, تم, اعتقاله, أو, قتله,

تابعونــا

مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية مدرسة البيان الثانوية سخنين تحصد جائزة المرتبة الاولى والثالثة في مسابقة فن الخطابة في اللغة الانجليزية 2019-01-10 | 22:46:06

شاركت مدرسة البيان الثانوية سخنين في مسابقة فن الخطابة التي كانت في مدينة القدس...

الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الدكتور يوسف عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية 2019-01-10 | 22:44:54

ضمن انتخاب رئيس ونواب وسكرتارية اللجنة القطرية في دورتها الجديدة، تم اليوم...

اصابات خطيرة في حادث طرق مروع قرب رهط اصابات خطيرة في حادث طرق مروع قرب رهط 2019-01-10 | 22:41:20

اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الخميس عن اصابة شابين بجراح خطيرة في شارع رقم 264 بين...

اعتقال شاب من تل السبع بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى سوروكا اعتقال شاب من تل السبع بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى سوروكا 2019-01-10 | 21:53:22

جاء في بيان صادر عن شرطة النقب أنها اعتقلت شاب يبلغ من العمر 30 عاماً بشبهة...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة 2019-01-10 | 19:07:42

تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالعثور عن خالد شحادات من الناصرة 52 عاماً بعد أن...

مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب 2019-01-10 | 18:10:40

لقي الشاب أديب أكرم سليماني 25 عاماً من منشية زبدة مصرعه أثر حادث طرق مروع بين...

وسط البرد.. قرية العراقيب تتعرض للهدم للمرة 138 وسط البرد.. قرية العراقيب تتعرض للهدم للمرة 138 2019-01-10 | 16:45:42

هدمت آليات وجرافات قرية العراقيب في النقب، للمرة الـ138، اليوم الخميس. وقالت...

المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام 2019-01-10 | 14:17:20

قال المحامي باسل فلاح والذي ترافع عن الشاب محمد ابو زينب المتهم بقتل يارا أيوب...

ادارة موقع جبل الشيخ - غدا الجمعة سيتم فتح المنتجع ادارة موقع جبل الشيخ - غدا الجمعة سيتم فتح المنتجع 2019-01-10 | 14:15:45

اعلنت ادارة موقع جبل الشيخ اليوم الخميس ان المنتجع سيكون يوم غد مفتوح امام الزوار...

احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين 2019-01-10 | 13:46:50

في حديث للصنارة نت مع احمد ابو زينب شقيق محمد من قرية الجش المتهم بقتل يارا ايوب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية هديل موسى اللوكيميا استنفار الناصرة تبرع وجبات دم سرطان الدم اللوكيميا حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات وقفات احتجاجية اعتداء طالبات غاز مسيل دموع قرية جسر الزرقاء مداخل مدارس احتراق سيارة شفاعمرو النيران المركبة الشرطة تحقق الشيخ رائد صلاح المحكمة العليا جلسة استئناف على الحكم سجنه وادي الجوز خطبة سخنين بيتار القدس ستاد تيدي القدس مباراة لاعبو فريق شرطة استعدادات الليلة كلية هداسا اقتحام مصلى الطلاب العرب المسلمين تمزيق قرأن كريم غضب القدسيتظاهرون طمرة طلاب ثانوية الاقصى القدس البيان تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة مجدي الخطيب من مدينة عرابه اعتقال حركة اسلامية شق شمالي محطور تنظيم شبهة انتماء ابعاد عن القدس محمد عل كلاي وفاة ملاكم اسطورة الملاكمة العالم جهاز تنفسي اصابة مستشفى الناصرة مفرق تشويشات الكراجات عطل شارات ضوئية سحنين جمهور غنايم مسعود عضو الكنيست نتانياهو أقصى القدس القائمة المشتركة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com