نكبة, الانتخابات,

لا يسع المواطن العربي سوى أن يبدي يأسه مما سيجري على حلبة الانتخابات القادمة, خاصة بعد, كما يبدو, فشل "المشتركة" بالاستمرار موحدة..

أوهمونا بالأمل.. أمل الوحدة وأن نفوذنا بوحدتنا.. ماذا أنجزوا مشتركين؟؟ حتى التضامن فيما بينهم لم يَفلح.. فكم بالحري التضامن من أجل المواطن العربي الذي صوّت لهم؟؟ صفر هو قيمة القوة التي كانت لهم في التأثير والتغيير.. صفر!!أتعرفون ماذا؟ لا أريد الخوض في موضوع التحالفات.. بل أريد أن أفهم ماذا سيعمل النواب العرب في الكنيست إذا ما انتخبهم المواطن التعيس مرة أخرى..كيف سيخاطبون المواطن وما هي إستراتيجيتهم لمستقبلنا وهل سيبقى المواطن يدعم من يحارب على المقاعد أو الكراسي دون فائدة تعود عليه؟ هل سيستمر بدعم استيراد الشنط المنفوخة والمعاشات المستوردة من هنا وهناك..؟متى سنحترم المواطن التعيس ونقدّر الظروف ونأخذ بعين الإعتبار المخاطر الموجود فيها..؟نعم.. من حق المواطن, سواء سيذهب للتصويت أو لن يذهب وسواء سيشارك أو لن يشارك لأيّ سبب كان, أن يحاول فهم برامج الأحزاب وحلولهم للأزمات الخانقة من العنف الذي أصبح مستشرياً ومن القتل ومن الزعرنة في الشوارع والمخدرات ومن لصوص الليل ومن سلب شرعيتنا.لم يكن المواطن مرة بحاجة لخطابات ولم يعد يطيق سماعها.. خاصة بما ان قانون القومية سُنَّ وانتم "مشتركون"!!!!!يريد المواطن أن يبقى في وطنه ويحتاج الى من يساعده على ضمان البقاء على أرضه وأن يعيش في هدوء وسلام هو وأولاده وأحفاده.. الرجاء عدم الزعل لأننا لم نلمس أيّ فائدة منكم حتى الآن.. كفانا عنتريات في الكنيست..لن يقامر المواطن على من ينتخبه بعد اليوم.. المواطن التعيس لن يبقى تعيساً.. أنه يعرف ويعي ويدرك ما يريد هذه المرة.. ويعي كيف تبدو أحلامه وتطلعاته وطموحاته وكيف تتحقق.لا نريد أن نعتبر الانتخابات نكبة من صُنعنا نحن, بل نحن بحاجة الى نظام يجعل حياتنا كأقلية في هذه البلاد قابلة للإصلاح وتخطي مخاطر تهميشنا..نريد حياة أفضل... حياة قابلة للنموّ وللإنطلاق نحو مرحلة جديدة.نريد انتخابات خالية من الأقنعة المزيفة حتى لا يصبح حالنا رمادياً.. بل أبيض كالثلج.* * *بدها شوية توضيح....* ديما, ناشطة فلسطينية في سبيل تعزيز صورة إسرائيل في الخارج, من كفر مندا, تنافس على مقعد في انتخابات حزب الليكود.. بالنسبة لها قانون القومية .... لا يضر بالمواطن العربي ....ظهر الحق فمتى يزهق الباطل...؟* مشاهد العناق بين رجالات الأحزاب الذين طلّقوا أحزابهم وأخذوا يهرولون الى أحضان أحزاب أخرى كأن لسان حالهم يقول: دير بالك...* التنكيل بالحيوانات التي لا حَوْل لها ولا قوة في وسطنا.. هل هي ظاهرة مَرَضية؟* زوجة مؤسس "أمازون" تتصدر قائمة أغنى مطلقة بعد أن تحصل على 66 مليارد دولار ....مسكينة ربما ستجوع...ڤيدا مشعور