الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, خالد, شحادات, من, الناصرة,

طوله يبلغ 177 سم , وبنيته متوسطة وعيناه بنيتان .كل من يشاهده أو لديه معلومات التواصل مع شرطة الناصرة على الرقم 046028444

الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور عن خالد شحادات من الناصرة 52 عاماً بعد أن اختفت اثاره منذ تاريخ 28-12-2018 .

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