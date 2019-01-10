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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة



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الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور عن خالد شحادات من الناصرة 52 عاماً بعد أن اختفت اثاره منذ تاريخ 28-12-2018 .


طوله يبلغ 177 سم , وبنيته متوسطة وعيناه بنيتان .

كل من يشاهده أو لديه معلومات التواصل مع شرطة الناصرة على الرقم 046028444




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