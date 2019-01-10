تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-10 20:31:39 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات القادمة مصيرية تتطلب تحالفاً واسعاً يتفق المشاركون فيه على الطروحات المدنية |  2019-01-10 20:00:40 نكبة الانتخابات |  2019-01-10 19:07:42 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة |  2019-01-10 19:05:13 الأردن يهزم سوريا.. ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا |  2019-01-10 19:03:07 ممثل جديد لحركة حماس في لبنان |  2019-01-10 18:10:40 مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب |  2019-01-10 16:45:42 وسط البرد.. قرية العراقيب تتعرض للهدم للمرة 138 |  2019-01-10 15:27:48 إرجاء زيارة هنية إلى موسكو لفترة غير محددة |  2019-01-10 14:17:20 المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام |  2019-01-10 13:46:50 احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين |  2019-01-10 16:40:33 متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال |  2019-01-10 13:30:21 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 13:26:37 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 12:51:34 إشارات غامضة متكررة من الفضاء |  2019-01-10 12:49:51 منافسة قوية لدوري المعسكرين في مدرسة أورط الشافعي عكا‎ |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأردن يهزم سوريا.. ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بلغ منتخب الأردن رسمياً دور الـ16 في كأس آسيا، بعدما حسم ديربي الشام لصالحه وحقق فوزاً مستحقاً على نظيره السوري "2-0"، في المواجهة القوية التي أقيمت اليوم الخميس، على استاد خليفة بن زايد بمنطقة العين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وأحرز هدفي الأردن في الشوط الأول، موسى التعمري بالدقيقة "26"، وطارق خطاب بالدقيقة "43".
وحافظ الأردن على صدارة المجموعة الثانية، بعدما رفع رصيده إلى "6" نقاط، فيما بقي رصيد منتخب سوريا متوقفاً عند نقطة واحدة.
التعمري يسجل ويصنع
جاءت البداية حذرة بالنظر لأهمية المباراة في حسابات التأهل، مما انعكس سلباً على التطلعات الهجومية لمنتخبي الأردن وسوريا.
وظهر الانضباط التكتيكي العالي للمنتخبين في الدقائق الأولى، فانحصر الصراع في منطقة خط الوسط للبحث عن فرض السيطرة.
ولم يحدث مدرب الأردن أي تعديلات على قائمته او حتى أسلوب اللعب، حيث دفع بذات اللاعبين الذين شاركوا أمام أستراليا، معولاً على تواجد بهاء عبد الرحمن وسعيد مرجان وبني عطية في منطقة خط الوسط ولعب في الأطراق البخيت والتعمري إلى جانب الرواشدة.




كلمات متعلقة

الأردن, يهزم, سوريا.., ويتأهل, إلى, ثمن, نهائي, كأس, آسيا,

تابعونــا

الحلقة الأخيرة من مسلسل عودة نيمار إلى برشلونة الحلقة الأخيرة من مسلسل عودة نيمار إلى برشلونة 2019-01-09 | 16:45:45

يبدو أن مسلسل عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة قد وصل إلى حلقته...

إيسكو وسولاري.. "تغريدة مهينة" تكشف حجم الخلاف إيسكو وسولاري.. "تغريدة مهينة" تكشف حجم الخلاف 2019-01-10 | 15:12:49

يبدو أن لاعب الوسط الإسباني، إيسكو، قد بدأ يضيق ذرعا باستراتيجيات مدرب فريقه ريال...

نيمار وبرشلونة.. خطوة ضخمة على طريق "العودة" نيمار وبرشلونة.. خطوة ضخمة على طريق "العودة" 2019-01-10 | 12:52:56

تعمل إدارة برشلونة الإسباني جاهدة لإعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف...

تقارير.. هيغواين من ميلان إلى الدوري الإنجليزي تقارير.. هيغواين من ميلان إلى الدوري الإنجليزي 2019-01-10 | 11:15:40

ذكرت تقارير صحافية إيطالية اليوم أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين توصل إلى...

ريال مدريد يعاقب بيل على "سلوكه المشين" ريال مدريد يعاقب بيل على "سلوكه المشين" 2019-01-10 | 10:08:57

أفادت تقارير إسبانية بأن نادي ريال مدريد يعتزم فرض عقوبة مالية على نجمه الويلزي...

وصفته بـ"المريض النفسي".. رونالدو يردّ على صديقته السابقة وصفته بـ"المريض النفسي".. رونالدو يردّ على صديقته السابقة 2019-01-10 | 08:24:11

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مزاعم صديقته السابقة، التي وصفته...

الريال يهزم ليجانيس ويضع قدما في ربع نهائي الكأس الريال يهزم ليجانيس ويضع قدما في ربع نهائي الكأس 2019-01-09 | 23:48:43

وضع ريال مدريد قدما في دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، بفوزه على ليجانيس...

نائب رئيس برشلونة يثير الشكوك حول مستقبل فالفيردي نائب رئيس برشلونة يثير الشكوك حول مستقبل فالفيردي 2019-01-09 | 22:09:14

قال نائب رئيس نادي برشلونة للقطاع الرياضي، جوردي ميستري، اليوم الأربعاء، إن...

مانشستر يونايتد يكثف مفاوضاته لاقتناص صخرة روما مانشستر يونايتد يكثف مفاوضاته لاقتناص صخرة روما 2019-01-09 | 18:21:22

اقترب مانشستر يونايتد من ترميم دفاعه بصفقة جديدة من نظيره روما الإيطالي، خلال...

رسميا .. بايرن ميونخ يعلن عن صفقة الفرنسي بافارد رسميا .. بايرن ميونخ يعلن عن صفقة الفرنسي بافارد 2019-01-09 | 14:10:29

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تعاقده مع الفرنسي بنجامين بافارد ظهير أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اسراء عابد الناصرة تمديد اعتقال الشرطة عملية طعن العفولة المحطة المركزية أحمد جوفي سامي كتيلات مصرع الشابين حادث طرق مروع انقلاب سيارة رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة موجة حر تضرب البلاد تستمر حتى السبت تحذير المواطنين الحرارة تصل الى 40 درجة مئويةاطلاق نار يعمل جمع النفايات عامل شاحنة رجل عامل اصابة حرجة مدينة رهط سخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي تل ابيب الشرطة استعدادات خاصة نصف نهائي كأس الدولة مباراة فريق المدرسة التكنولوجية جديدة المكر تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها احتفال قرية اطلاق نار اتهام فتى قاصر بلدة كفر كنا قتل عمد عنان حكروش نصرة الشيخ رائد صلاح قانون رفض منع الأذان محاولة مشاركة مظاهرة واسعة ام الفحم منع 8 لاعبين من عرب الداخل دخول الاراضي اللبنانية مطار بيروت فريق الظاهرية الفلسطينيفسوطة مناولة اولى منح 57 طفلا طفلة طفلة قرية ابناء الرعية المطران يقعوني وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا شبهات رشوى تلقي دغه انتخابات لا ادلة طحينة الامير تسويق منتجاتها خضعت لفحوصات مخبرية كانت نتائجها صالحة ايجابية مارون خليفة عربي من حيفا محامي تعيين مستشار قضائي وزارة تطوير الجليل النقب أول عربي عضو . الطنيست حزب العمل بهلول زهير الاتحاد العام كرة قدم الغاء مباريات الدوري الاسبوع القادم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com