الأردن, يهزم, سوريا.., ويتأهل, إلى, ثمن, نهائي, كأس, آسيا,

بلغ منتخب الأردن رسمياً دور الـ16 في كأس آسيا، بعدما حسم ديربي الشام لصالحه وحقق فوزاً مستحقاً على نظيره السوري "2-0"، في المواجهة القوية التي أقيمت اليوم الخميس، على استاد خليفة بن زايد بمنطقة العين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وأحرز هدفي الأردن في الشوط الأول، موسى التعمري بالدقيقة "26"، وطارق خطاب بالدقيقة "43".وحافظ الأردن على صدارة المجموعة الثانية، بعدما رفع رصيده إلى "6" نقاط، فيما بقي رصيد منتخب سوريا متوقفاً عند نقطة واحدة.التعمري يسجل ويصنعجاءت البداية حذرة بالنظر لأهمية المباراة في حسابات التأهل، مما انعكس سلباً على التطلعات الهجومية لمنتخبي الأردن وسوريا.وظهر الانضباط التكتيكي العالي للمنتخبين في الدقائق الأولى، فانحصر الصراع في منطقة خط الوسط للبحث عن فرض السيطرة.ولم يحدث مدرب الأردن أي تعديلات على قائمته او حتى أسلوب اللعب، حيث دفع بذات اللاعبين الذين شاركوا أمام أستراليا، معولاً على تواجد بهاء عبد الرحمن وسعيد مرجان وبني عطية في منطقة خط الوسط ولعب في الأطراق البخيت والتعمري إلى جانب الرواشدة.