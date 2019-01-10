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مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب



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لقي الشاب أديب أكرم سليماني 25 عاماً من منشية زبدة مصرعه أثر حادث طرق مروع بين شاحنتين على شارع رقم 40 قرب مفرق كريات جات بالجنوب .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل المصابين للمستشفى واعلنت وفاة الشاب أديب سليماني .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع الشاب أديب سليماني من منشية زبدة في حادث طرق بالجنوب




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