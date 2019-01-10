مصرع, الشاب, أديب, سليماني, من, منشية, زبدة, في, حادث, طرق, بالجنوب,

الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل المصابين للمستشفى واعلنت وفاة الشاب أديب سليماني .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

لقي الشاب أديب أكرم سليماني 25 عاماً من منشية زبدة مصرعه أثر حادث طرق مروع بين شاحنتين على شارع رقم 40 قرب مفرق كريات جات بالجنوب .

تابعونــا

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن خالد شحادات من الناصرة 2019-01-10 | 19:07:42 تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالعثور عن خالد شحادات من الناصرة 52 عاماً بعد أن...

وسط البرد.. قرية العراقيب تتعرض للهدم للمرة 138 2019-01-10 | 16:45:42 هدمت آليات وجرافات قرية العراقيب في النقب، للمرة الـ138، اليوم الخميس. وقالت...

المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام 2019-01-10 | 14:17:20 قال المحامي باسل فلاح والذي ترافع عن الشاب محمد ابو زينب المتهم بقتل يارا أيوب...

ادارة موقع جبل الشيخ - غدا الجمعة سيتم فتح المنتجع 2019-01-10 | 14:15:45 اعلنت ادارة موقع جبل الشيخ اليوم الخميس ان المنتجع سيكون يوم غد مفتوح امام الزوار...

احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين 2019-01-10 | 13:46:50 في حديث للصنارة نت مع احمد ابو زينب شقيق محمد من قرية الجش المتهم بقتل يارا ايوب...

متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال 2019-01-10 | 16:40:33 قدمت النيابة العامة لواء الشمال للمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الخميس لائحة...

فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا 2019-01-10 | 13:26:37 ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...

كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار 2019-01-10 | 12:26:53 اصيب سائق سيارة اجرة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل بلدة كفرقرع اليوم...

صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة 2019-01-10 | 12:01:23 عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...