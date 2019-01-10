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وسط البرد.. قرية العراقيب تتعرض للهدم للمرة 138



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 هدمت آليات وجرافات قرية العراقيب في النقب، للمرة الـ138، اليوم الخميس.



وقالت مصادر محلية  إن قوات شرطة اقتحمت القرية بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت الأهالي وتركتهم دون مأوى وسط العاصفة.






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