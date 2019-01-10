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"تويتر" تستعد لإطلاق ميزة المحادثات عبر تطبيقها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأت "تويتر" اختبار طرق جديدة لعرض التغريدات، سيتم طرحها كجزء من برنامج تجريبي في الأسابيع المقبلة.



وسيتضمن البرنامج التجريبي ميزة جديدة للمحادثات والتفاعل بين مستخدمي التطبيق، بالإضافة إلى ميزة للردود. ووفقا لممثل تويتر، فإنه يمكن رؤية هذه الميزات الجديدة أدنى التغريدات.


وستوفر شركة تويتر علامة خضراء بجانب أسماء المستخدمين التجريبيين عندما يكونون نشطين عبر الإنترنت ويستخدمون التطبيق، على غرار ميزة إنستغرام، أو مؤشرات الحالة التي تُعرض عند ظهور المتصلين بالإنترنت على مخططهم الزمني، وفقا لتويتر.




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