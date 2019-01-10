إرجاء, زيارة, هنية, إلى, موسكو, لفترة, غير, محددة,

أعلنت حركة "حماس" اليوم عن إرجاء زيارة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى موسكو المقررة في الأسبوع المقبل.

وذكر عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر"، أنه بحث في مكالمة هاتفية مع ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، تأجيل زيارة هنية إلى موسكو "لوقت آخر"، موضحا أن سبب إرجاء الزيارة يعود إلى "انشغال" وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "مع حرصهم (الروس) على إتمامها".