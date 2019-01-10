بعد, تعرضها, لوعكة, صحية.., أحلام, تخرج, عن, صمتها, فماذا, قالت؟‎,

بعد ان وضعت الفنانة ​أحلام​ الجمهور بحالة من القلق على وضعها الصحي، حيث نشرت على إحدى صفحاتها منشورا أشارت فيه إلى أنها مريضة، كتبت رداً على استفسارات المتابعين: “أنا طيبة بس ادعوا لي”. وعلى الإثر تلقت سيلاً من الدعوات التي تمنى فيها المعلقون الشفاء العاجل لها.

ومن بين الأشخاص الّذين تمنوا لأحلام الشفاء العاجل، الممثل السعودي فايز المالكي الذي قال: “سلامات قدامك العافية”، الفنانة السعودية مروى سالم التي كتبت: “لا باس على قلبك”. كما علقت الإعلامية المصرية مي حلمي: “ربنا معاكي ويحفظك من كل شر”.