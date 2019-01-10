يبدو أن لاعب الوسط الإسباني، إيسكو، قد بدأ يضيق ذرعا باستراتيجيات مدرب فريقه ريال مدريد، سانتياغو سولاري، ليكشف عن سخطه علنا من خلال "إعجابه" بتغريدة تنتقد المدرب.

وكان سولاري قد اتجه في الآونة الأخيرة للاعتماد بشكل أكبر على لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور في المقدمة، وعلى داني سيبايوس في خط الوسط، وذلك على حساب إيسكو.وبدا الأمر جليا في مباراة ريال مدريد أمام نادي ليغانيس، الأربعاء، التي فاز فيها النادي الملكي بـ3 أهداف نظيفة، إذ قرر سولاري ترك إيسكو خارج التشكيلة.ويبدو أن إيسكو لم يتمالك نفسه من الغضب، إذ ضغط على زر "الإعجاب" على تغريدة في تويتر لأحد المشجعين، ثم سارع في إزالتها، حسب ما ذكر موقع "كاتشيو ميركاتو".وجاء في التغريدة: "يُشرك (داني) سيبايوس، ويفضل كاسيميرو غير اللائق بدنيا، على إيسكو!".يشار إلى أن المدرب الأرجنتيني لم يُشرك إيسكو أيضا في مباريات مهمة، منها نهائي كأس العالم للأندية، الذي فاز فيه ريال مدريد على نادي العين الإماراتي.وقد ذكرت الكثير من التقارير أن إيسكو يستعد للرحيل عن ريال مدريد، وربطته تقارير رياضية بنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث يلعب زميله السابق، النجم كريستيانو رونالدو.