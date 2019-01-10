مفعال, هبايس, يكشف, عن, حجم, الاستثمار, في, الحدائق, العمومية, وتأهيل, مناطق, خضراء, في, قلب, المدن.,

في العقدين الأخيرين ، خصص مفعال هبايس العديد من الموارد لتطوير الحدائق العامة والمساحات الخضراء في قلب المدن في إسرائيل ، من أجل تحسين جودة حياة السكان.تظهر البيانات التي كشف عنها مفعال هبايس أنه منذ بداية المشروع في عام 2000 ، تم تخصيص 865 مليون شيكل في للحدائق ،المتنزهات ،مرافق الملاعب ، مرافق اللياقة البدنية وغيرها.على مر السنين ، قررت العديد من السلطات أن تلعب دورا هاما في المشروع وخصصت مبالغ كبيرة لمشروع بايس أخضر.الاستثمار في المشاريع الخضراء واسع النطاق وشامل لعدة قطاعات. منذ أن بدأ المشروع ، تم في الوسط العربي التصديق على 54 مليون شيكل جديد لـ 73 حديقة.وقال السيد عمري لوتان ، المدير العام لمفعال هبايس: يساهم مشروع بايس أخضر بشكل كبير في تحسين جودة حياة العديد من السكان. وسيواصل مفعال هبايس استثمار الموارد في المشاريع الخضراء في السنوات القادمة ".تصوير: ايكي ميمون