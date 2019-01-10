مفعال, هبايس, يكشف, عن, حجم, الاستثمار, في, الحدائق, العمومية, وتأهيل, مناطق, خضراء, في, قلب, المدن.,

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باستطاعة زبائن البنك تحديد لقاء مع موظف بخصوص أي موضوع، في جميع فروع لئومي وفي...
توافد المئات من المستهلكين في الأسبوعين الاخرين الى نقاط البيع المختارة من...
افتتح خلال نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الناصرة اول ترمينال لسيارات Audi في البلاد...
ايڤ روشيه تطرح: Anti Pollution مجموعة نباتية للشعر, للعناية, لترميم ومعالجة مكملة في...
ها نحن نحتفل بانتهاء سنة واستقبال سنة جديدة، نختار أن ننهي السنة ونفتتح أخرى مع...
ليس هنالك شكّ في أنّ عدد أنواع وأصناف العنب المنتشرة والمعروفة في العالم، والتي...
في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في عكا، مؤخرًا،...
في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في أم الفحم،...
بالنسبة لبنك مركنتيل، كانت 2018 سنة مميّزة ومثيرة للغاية، فقد احتفل البنك هذه السنة...
طاولة العيد المكتملة مع "تشيفاز XV" المعتق على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى لعيد...