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مفعال هبايس يكشف عن حجم الاستثمار في الحدائق العمومية وتأهيل مناطق خضراء في قلب المدن.



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   في العقدين الأخيرين ، خصص  مفعال هبايس العديد من الموارد لتطوير الحدائق العامة والمساحات الخضراء في قلب المدن في إسرائيل ، من أجل تحسين جودة حياة السكان.

 تظهر البيانات التي كشف عنها   مفعال هبايس أنه منذ بداية المشروع في عام 2000 ، تم تخصيص 865 مليون شيكل في للحدائق ،المتنزهات ،مرافق الملاعب ، مرافق اللياقة البدنية وغيرها.

 
  على مر السنين ، قررت العديد من السلطات أن تلعب دورا هاما في المشروع وخصصت مبالغ كبيرة لمشروع بايس أخضر. 

 الاستثمار في المشاريع الخضراء واسع النطاق وشامل لعدة قطاعات. منذ أن بدأ المشروع ،  تم في الوسط العربي  التصديق على 54 مليون شيكل جديد لـ 73 حديقة. 

وقال السيد عمري لوتان ، المدير العام لمفعال هبايس: يساهم مشروع بايس أخضر  بشكل كبير في تحسين جودة حياة العديد من السكان. وسيواصل مفعال هبايس استثمار الموارد في المشاريع الخضراء في السنوات القادمة ".


تصوير: ايكي ميمون

مفعال هبايس يكشف عن حجم الاستثمار في الحدائق العمومية وتأهيل مناطق خضراء في قلب المدن.




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