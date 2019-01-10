المحامي, باسل, فلاح, :موكلي, محمد, بريء, ولم, يقتل, يارا, ايوب, والشرطة, تخفي, معلومات, من, لائحة, الاتهام,

قال المحامي باسل فلاح والذي ترافع عن الشاب محمد ابو زينب المتهم بقتل يارا أيوب اليوم بعد تقديم لائحة اتهام بحق موكله في المحكمة المركزية في الناصرة :موكلي بريء والشرطة تقوم باخفاء معلومات من لائحة الاتهام .

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