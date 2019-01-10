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المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قال المحامي باسل فلاح والذي ترافع عن الشاب محمد ابو زينب المتهم بقتل يارا أيوب اليوم بعد تقديم لائحة اتهام بحق موكله في المحكمة المركزية في الناصرة :موكلي بريء والشرطة تقوم باخفاء معلومات من لائحة الاتهام .
المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام




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