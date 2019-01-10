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ادارة موقع جبل الشيخ - غدا الجمعة سيتم فتح المنتجع



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت ادارة موقع جبل الشيخ اليوم الخميس ان المنتجع سيكون يوم غد مفتوح امام الزوار .



وياتي قرار الادارة بفتح المنتجع بعد ان تم ازالة الثلوج المتراكمة على مداخل المنتجع .





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