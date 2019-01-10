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احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



في حديث للصنارة نت مع احمد ابو زينب شقيق محمد من قرية الجش المتهم بقتل يارا ايوب والذي تم اليوم تقديم لائحة اتهام بحقه نفى ان يكون شقيقه ضالعا في جريمة القتل .


وقال :" أخي  محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين".




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