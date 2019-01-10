متهمان, بقتل, يارا, ايوب, من, الجش-, ذبحاها, سوية, وطعناها, بعدة, أماكن, في, جسمها, داخل, المخبز, على, خلفية, مال,

قدمت النيابة العامة لواء الشمال للمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الخميس لائحة اتهام ضد محمد مرعي ابو زينب وقاصر 17.5 عامًا كلاهما من قرية الجش بشبهة التورط بجريمة قتل يارا ايوب 16 عاما من الجش .

وبحسب البيانات المستدلة من لائحة الاتهام فقد تبين انه خلال عدة اشهر قبل تاريخ 23.11.18 وخلال عدة فرص قام المتهم محمد مرعي ابو زينب ، بإعطاء الفتاة القاصر اموالاً بقيمة مئات الشواقل بكل مرة ،وفي تاريخ 23.11.18 فاض به الكيل من تقديم المال لها وراودته نفسه التخلص من الفتاة وقرر قتلها بمشاركة المتهم القاصر .قام المتهمان بقتل الفتاة القاصر بيوم 23.11.18 في المخبز الذي يديره المتهم محمد مرعي ابو زينب، وتبين أن المتهمين قاما بذبحها سوية وطعنها بعدة أماكن في جسدها ،تجدر الإشارة إلى أنه قد عثرت الشرطة على جثة يارا أيوب يوم 26.11.2018 بعد فقدان آثارها بأيام، داخل حاوية قمامة في البلدة بالقرب من المخبز .هذا ويتم تداول لائحة الاتهام وإجراءات القضية في المحكمة داخل أبواب مغلقة وذلك لان المتهم الثاني قاصرًاومن الجدير ذكره ان أفراد عائلة المتهم البالغ تم حبسهم بشبهة التعاون مع المتهم بعد جريمة القتل ، ولم يكونوا متهمين بتنفيذ جريمة القتل .تم تقديم طلب لحبس المتهمين حتى إنهاء الإجراءات القانونية ضدهما .من جهته قال وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي :" مع نهاية تحقيق مكثف ومعقد حساس وسريع قامت به الشرطة في الاسابيع الاخيرة على يد قسم التحقيقات للجرم الخطير في الوحدة المركزية التحقيق للواء الشمال، قدمت قبل قليل النيابة العامة (لواء الشمال) الى المحكمة المركزية في الناصرة، لائحة اتهام وطلب تمديد توقيف ضد متهمين بالغ وقاصر بتهمة جريمة مقتل الفتاة القاصر يارا ايوب في قرية الجش*.في يوم الجمعة في تاريخ 23/11/2018 تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول فتاة قاصر من قرية الجش. مع تلقي البلاغ تم فتح مقر تحكم وسيطرة للشرطة في صفصوفة بقيادة قائد مركز شرطة صفد وبدأ افراد الشرطة بعمليات مسح وتمشيط للعثور على الفتاة المفقودة بالتعاون مع متطوعين في الشرطة ومواطنين من ابناء القرية وباستخدام وسائل تكنولوجية.مع صباح اليوم الثاني، يوم السبت، انضمت الى مساعي البحث والتفتيش وحدات الخيالة والكلاب البوليسية ومتطوعي فرقة الانقاذ الجليل- الكرمل وافراد من حرس الحدود هذا وتركزت عمليات التمشيط والبحث في مركز القرية، المكان الذي شوهدت فيه الفتاة المفقودة آخر مرة.مساء يوم السبت 24/11/2018 مع التقدم في البحث وفحص ملابسات الحادثة، تم جمع افاداة من المتهم محمد أبو زينب ( 29 عام من الجش)، ومع انهاء التحقيق معه اتخذت الشرطة قرار بتوقيفه ومواصلة التحقيق معه للاشتباه به بخطف المفقودة وعرقلة عمليات التحقيق.في الوقت نفسه واصلت الشرطة عمليات البحث والتفتيش لتتسع إلى مشارف القرية في محاولة العثور على المفقودة.تمام يوم الاثنين 26/11/18 قرب الساعة 12:00 ظهرًا، أثناء عمليات البحث والتفتيش منذ الابلاغ عن غيابها، قام الشرطيون بالبحث داخل حاويات النفايات، فعثر احد افراد الشرطة داخل حاوية نفايات بالقرب من مخبز في القرية على جثة فتاة.قوات معززة من الشرطة، بما في ذلك محققون مختصو مسرح الجريمة ومحققون من قسم التحقيقات للجرم الخطير من الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الشمال، ومختبر التشخيص الجنائي المتنقل وقيادة الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الشمال ومديرية الشرطة كينيريت سارعت الى المكان، وشرعت بعمليات التحقيق والتشخيص الجنائي وجمع البينات والادلة.مع الانتهاء من جمع البينات بما فيها المخبرية وإجراءات تشخيص الجثة بما في ذلك على يد أفراد أسرتها، إتضح ان الجثة هي جثة الفتاة القاصر المفقودة يارا ايوب التي تبلغ فقط 16 عاما، حيث تم قتلها بصورة وحشية فتم ذبحها وطعنها طعنات أخرى في الجزء العلوي من جسمها.مسؤولية التحقيق في هذه القضية القيت على عاتق قسم التحقيقات للجرم الخطير في وحدة التحقيق المركزية للواء الشمال، حيث تم أعلام المتهم محمد أبو زينب ان الشبهات ضده تحولت من خطف المفقودة الى تهمة قتل الفتاة القاصر يارا ايوب.مع التقدم في التحقيق اتضح أن يارا قتلت داخل المخبز (الذي يديره المتهم محمد ابو زينب) ونفذه بالاشتراك مع المتهم القاصر (الذي يبلغ من العمر 17.5 عام وحظرت المحكمة بامر اصدرته نشر اي تفاصيل قد تكشف هويته كونه قاصر وذلك وفق القانون)في وقت لاحق مع التقدم في التحقيق تم توقيف ثلاثة من أقارب المتهم البالغ، للاشتباه بهم بمساعدة المتهم المركزي البالغ بجريمة القتل بعد وقوعها وبعد توقيفهم لمدة 30 يوم والتحقيق معهم. خلال هذه الفترة تم اطلاق سراحهم وقرار نهائي بحقهم لم يُتخذ بعد في هذا الشأن.مع نهاية تحقيق حساس وموضوعي، ومعقد، الذي تم من خلاله التحقيق مع اكثر من 150 شاهد تبين ان المتهم محمد أبو زينب خلال الأشهر القليلة السابقة من جريمة القتل، في مرار عدة ، دون خيار آخر، قام باعطاء الضحية مبالغ نقدية بمئات الشواقل في كل مرة حتى سئم المتهم من ذلك واتخذ القرار ان يقتل يارا.*اليوم مع الانتهاء من تحقيق معقد ومكثف أجرته وحدة التحقيق المركزية في لواء الشمال، في هذه القضية قدمت النيابة العامة للواء الشمال لائحة اتهام ضد المتهمين محمد ابو زينب والقاصر بتهمة القتل مرفقة بطلب تمديد توقيفهما حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهما**ستواصل شرطة إسرائيل عملها على مدار الساعة بشكل حازم وصارم، لتضمن سيادة القانون، هادفة مكافحة الجرم الخطير والحد من جرائم القتل في المجتمع العربي بشكل عام وضد النساء على وجه الخصوص، لتحيل المجرمين الى العدالة، كل ذلك، بهدف ضمان امن الجمهور وسلامته*.