فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا

ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا منذ بدء موسم الامطار الحالي.

تابعونــا

متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال 2019-01-10 | 13:40:33 قدمت النيابة العامة لواء الشمال للمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الخميس لائحة...

كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار 2019-01-10 | 12:26:53 اصيب سائق سيارة اجرة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل بلدة كفرقرع اليوم...

صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة 2019-01-10 | 12:01:23 عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...

فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين 2019-01-10 | 11:57:59 في منتجع جبل الشيخ تجري الاستعدادات اليوم الخميس على قدم وساق لاعادة فتح المنتجع...

نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء 2019-01-10 | 11:36:58 لقي عامل من طوالكرم يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر سقوطه من ارتفاع في...

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم 2019-01-10 | 10:47:25 من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر...

ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا 2019-01-10 | 10:00:28 ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...

اليوم - تقديم لائحة اتهام بحق مشتبهين بقتل الطالبة يارا أيوب 2019-01-10 | 10:13:49 أعلنت الشرطة انها تمكنت من حل لغز جريمة قتل الشابة يارا أيوب في قرية الجش في شهر...

اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات 2019-01-10 | 09:17:41 اعتقلت وحدة السايبر التابعة للشرطة امس الاربعاء شابا 20 عاما وهو طالب جامعي يدرس...