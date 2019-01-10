تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-10 13:40:33 متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال |  2019-01-10 13:30:21 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 13:26:37 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 12:51:34 إشارات غامضة متكررة من الفضاء |  2019-01-10 12:49:51 منافسة قوية لدوري المعسكرين في مدرسة أورط الشافعي عكا‎ |  2019-01-10 12:26:53 كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار |  2019-01-10 12:07:01 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 |  2019-01-10 12:05:30 لئومي يعرض "لئومي واحد للزبون" |  2019-01-10 12:01:23 صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة |  2019-01-10 11:57:59 فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين |  2019-01-10 11:36:58 نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء |  2019-01-10 11:15:59 هاكرز يهددون بتسريب بيانات مثيرة عن هجمات 11 سبتمبر |  2019-01-10 11:15:41 اكتشاف طريقة جديدة لتحفيز المناعة لتدمير السرطان |  2019-01-10 11:15:21 طبيب لبناني يحصد أعلى لقب عالمي في طب العيون |  2019-01-10 10:47:25 الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محمد حماقي يطرح أول أغنية من ألبومه الجديد "كل يوم من ده"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرح الفنان المصري ​محمد حماقي​ أول أغنية من ألبومه  الجديد بعنوان "كل يوم من ده".



الأغنية تحمل عنوان "قالو عنك" ويمكن الاستماع لها قبل طرحها رسميا في الأسواق عبر إحدى شركات الإتصال.


أغنية "قالو عنك" من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان مدين وتوزع الموزع الموسيقي توما.


من ناحية أخرى، بدأت حملة الدعائية لألبوم الفنان محمد حماقي في اجتياح شوارع القاهرة، وظهر اسم الألبوم المقرر صدوره خلال أيام وهو "كل يوم من ده".


ومن المقرر أن يطرح محمد حماقي الألبوم منتصف شهر كانون الثاني الجاري.




كلمات متعلقة

محمد, حماقي, يطرح, أول, أغنية, من, ألبومه, الجديد, "كل, يوم, من, ده",

تابعونــا

صور .. ماذا قصدت نادين الراسي بـ”81 يوم” ؟ صور .. ماذا قصدت نادين الراسي بـ”81 يوم” ؟ 2019-01-10 | 11:15:45

علقت الممثلة ​نادين الراسي​ على منشور أحد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي...

إليسا تبارك لـ نجوى كرم بإنضمامها الى “روتانا” إليسا تبارك لـ نجوى كرم بإنضمامها الى “روتانا” 2019-01-10 | 10:03:00

بعد أن أثارتا الجدل بتصريحاتهما حول عدم تلقي الفنانة اللبنانية ​إليسا​ أي اتصال...

أحمد الفيشاوي وزوجته.. رومانسية على قارعة الطريق أحمد الفيشاوي وزوجته.. رومانسية على قارعة الطريق 2019-01-10 | 08:26:15

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”،...

كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بزفاف شقيقتها! كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بزفاف شقيقتها! 2019-01-09 | 22:44:37

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة عبر حسابها الشخصي على انستغرام، قدمت من...

في ظل العاصفة “نورما”.. راغب علامة سبق الكل ونكت على حالو في ظل العاصفة “نورما”.. راغب علامة سبق الكل ونكت على حالو 2019-01-09 | 14:10:03

علّق السوبر ستار راغب علامة على العاصفة “نورما” وما أحدثته من سيول وطوفان،...

إبنة المخرج السوري بسام الملا “تتخطّى الحدود بإطلالات جريئة إبنة المخرج السوري بسام الملا “تتخطّى الحدود بإطلالات جريئة 2019-01-09 | 13:06:34

أثارت الفنانة شمس الملا، إبنة المخرج السوري بسام الملا، جدلًا واسعًا على مواقع...

وشم جديد لإيمان العاصي يثير التساؤلات وشم جديد لإيمان العاصي يثير التساؤلات 2019-01-09 | 11:58:47

شاركت الفنانة المصرية إيمان العاصي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على...

أحمد جمال يفاجئ الجمهور بإعلان خطوبته أحمد جمال يفاجئ الجمهور بإعلان خطوبته 2019-01-09 | 10:23:41

أعلن المطرب الشاب أحمد جمال خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع «أنستجرام»، حيث نشر...

بعد سنوات خلاف.. رولا يموت توجه رسالة مؤثرة لأختها هيفاء وهبي بعد سنوات خلاف.. رولا يموت توجه رسالة مؤثرة لأختها هيفاء وهبي 2019-01-09 | 10:15:18

بعد سنوات طويلة من الخلافات بينهما والتي وصلت إلى ساحات المحاكم، وجهت الفنانة...

سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها في السينما سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها في السينما 2019-01-09 | 08:26:25

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد زوجها، المخرج وائل رمضان بشكل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الافراج سعيد نفاع عضو كنيست سابق السجن مصلحة افراج الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة سديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة أبو كف مخدرات دفيئة مركز شرطة النقب ماريخوانا الكشف ضبط شرطة ساحة منزل قرية حرق مركبة سيارة اضرام النار اطلاق نار فيد قرية دير حنا الشرطة تحققاصابات عالقين حادث طرق مروع شارع هحشمال مدينة حيفا مفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح شركة كهرباء جباية حسابات مضاعفة زبائن 15 الف عن طريق الخطأ خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام انتخابات جت رئاسة عضوية اجواء انتخابية مجلس محلي الحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز تعايش مشترك زرازير عرب يهود مركز جماهيري قرية سقوط طائرة رش مبيدات سطح منزل بيت قرية زلفة اصابات اشخاص اضرار سلاح الصفافرة اعتقال شاب الناصرة حي تفتيش بيت كارل جوستاف بندقية شعب حادث طرق انقلاب سيارة ذاتي اصابة سائق طفيفة مستشفى نهاريا الزهراوي الطاقم الطبي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com