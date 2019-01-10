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علقت الممثلة نادين الراسي على منشور أحد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي...
بعد أن أثارتا الجدل بتصريحاتهما حول عدم تلقي الفنانة اللبنانية إليسا أي اتصال...
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شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة عبر حسابها الشخصي على انستغرام، قدمت من...
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