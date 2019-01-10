تعمل إدارة برشلونة الإسباني جاهدة لإعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق الكتالوني، بعدما انتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وفق ما نقلت مصادر صحفية.

وغادر نيمار "الليغا"، في عام 2017، مقابل صفقة قياسية، بلغ قدرها 198 مليون جنيه إسترليني، نحو 222 مليون دولار، جعلت منه أغلى لاعب في العالم.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن إذاعة "كاتالونيا" قولها إن والد نيمار، وهو أيضا وكيل أعماله، اجتمع بشكل سري مع ممثل برشلونة، أندريه كيوري، في البرازيل خلال العطلة الشتوية، لمناقشة احتمال إعادته إلى بالفريق.وهذا ليس أول لقاء يجمع والد نيمار بكيوري، حيث التقى الطرفان في نوفمبر الماضي بالعاصمة البريطانية لندن، لنفس السبب.وقالت "ديلي ميل" إن كيوري يعتبر "وسيطا محترما"، مشيرة إلى أنه كان السبب وراء انتقال نيمار من سانتوس إلى "البارسا" عام 2013.