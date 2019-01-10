إشارات, غامضة, متكررة, من, الفضاء,

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هدّدت مجموعة من الهاكرز، تطلق على نفسها اسم "Dark Overlord"، بنشر 18 ألف وثيقة سرّية تمت...
حاز طبيب العيون اللبناني، سليمان أبو لطيف، خريج كلية الطب بالجامعة اللبنانية عام...
أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الخميس أن الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري...
بعد إعلان مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي لها، الملياردير جيف بيزوس، وزوجته...
وصلت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بين، إلى بانكوك بعدما قالت كانبيرا إنها...
انتهى الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زعماء الحزبين الجمهوري...
افادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه من المتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية...
ألمح وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت الأربعاء إلى أن حكومته قد تمنح الشابة...
وافقت لجنة الكنيست اليوم الاربعاء على انفصال القائمة العربية للتغيير برئاسة...
بحث الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو...