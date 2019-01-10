منافسة, قوية, لدوري, المعسكرين, في, مدرسة, أورط, الشافعي, عكا‎,

نظمت أسرة التربية البدنية (دوري المعسكرين) الرياضي في القاعة الرياضية على مدار يومي الثلاثاء الموافق 18-12-2018 لطبقات السابع، الثامن والتاسع، بإشراف المعلمة جوسلين شولي مركزة الرياضة بالإعدادية، وبمشاركة المعلمين فادي سعد، مريم زكور، وسام جعص، ومأمون ريان، ومرافقة المربين/ات والمعلمين/ات ، حيث أجريت مباريات شارك فيها طلاب مختارون من الصفوف طلاب وطالبات الإعدادية، وفي اليوم التالي الأربعاء الموافق 19-12-2018 أجريت هذه المباريات بين صفوف طبقة العاشر، بإشراف الأستاذ معتز عجم مركز الرياضة بالثانوية ، وقام بتنظيمها وتنفيذها مُعلما الرياضة، مريم زكور ووسام جعص. بمرافقة المربين/ات والمعلمين/ات.

وأسفرت هذه المباريات عن فوز كل من الصفوف، السابع 1، الثامن 6 ، والتاسع6 من الإعدادية، أما عن صفوف الثانوية فقد فاز منتخب صفي10(3) و10(4).واتسمت المباريات بالحماسة والروح الرياضية العالية، بأجواء رياضية ممتعة، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم من إدخال مثل هذه البرامج، خاصة عقب الانتهاء من الامتحانات الفصلية في نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019 .أشرف على تنظيم هذا البرنامج المعلمة منار علي مركزة طبقة السابع، المعلمة ميري أسعيد مركزة طبقة الثامن ، الأستاذ صالح أسدي مركز طبقة التاسع، والمعلمة سوزان زيدان مديرة بيت التاسع والعاشر، والأستاذ ميلاد خليل مركز التربية الاجتماعية، الأستاذ صالح أسدي مركز التربية الاجتماعية بالإعدادية، الأستاذ إدمون بدين موجة مجلس الطلاب ومجموعة من مجلس الطلاب الذين قاموا بالاهتمام بالنظام داخل القاعة بين الطلاب، وقد أشاد الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة بهذا البرنامج الرياضي الممتع والذي أدخل السعادة في نفوس الطلاب، كما وعبر الأستاذ وفيد منصور مدير الإعدادية عن امنياتة بالمزيد من تلك الفعاليات الرياضية المتسمة بالروح الرياضية العالية0 وقد اشرف السيد محمد باب الله عن التسويق والاعلام.