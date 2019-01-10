كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار

وتم تقديم العلاج للمصاب في مكان الحادثونقله للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب سائق سيارة اجرة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل بلدة كفرقرع اليوم الخميس .

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