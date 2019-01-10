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كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار



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اصيب سائق سيارة اجرة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل بلدة كفرقرع اليوم الخميس .


وتم تقديم العلاج للمصاب في مكان الحادثونقله للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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