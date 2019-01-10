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مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019



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مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 SHE LOVES BEEING LOVED



الڨالنتاين هو أكثر يوم مناسب للتعبير عن مشاعرنا بمساعدة هدايا صغيرة ومليئة بالمعنى.


مجوهرات PANDORA تقدم لسنة الـ 2019 مجموعة ڨالنتاين رومانسية تعبر عن حب النفس وحب الاَخرين. هاي الفترة بالسنة الي بتأكد وتظهر أنك محبوبة مع اكسسوارات جداً حلوة من الفضة الإسترليني والـ PANDORA SHINE، مجوهرات الفضة الإسترليني بطلاء ذهب K18


حب عصري 

اذا عم نحكي عن قصة حب لمدى الحياة أو مجرد اعجاب بيعطيك شعور حلو ودافئ. الاشي الأكيد انو للحب في طرقه الخاصة والسرية الي منلاقيها في التفاصيل الصغيرة.


لمسات الحب واضحة على مجوهرات المجموعة الجديدة بتصاميم ورموز عصرية الي بتعكس مجموعة متنوعة من الحب الذي بيننا.  

الكيوپيد لا يخطئ!

بمجموعة الڨالنتاين القريبة الكيوپيد هو إله الحب

السهم هو رمز الكيوپيد الذي يسبب الوقوع في الحب ومن المعروف انه الكيوپيد لا يخطئ!

مزيج المعادن بالمجوهرات يمثل الحب الموجود بين شخصين، متناغم وفريد من نوعة، يجمعان معاَ لإظهار التفاصيل المخفية.   تراوح الأسعار:
أساور الفضة من: 295 ش.ج، خواتم من: 199 ش.ج،

حلق من: 149 ش.ج.


للحصول عليها من حوانيت وموقع PANDORA، ومن حوانيت وموقع JACKIE-O وحوانيت المجوهرات المختارة. 


www.pandora-shop.co.il





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