باستطاعة زبائن البنك تحديد لقاء مع موظف بخصوص أي موضوع، في جميع فروع لئومي وفي كل مكان في البلاد، دون الحاجة للانتظار بالدوركذلك، سيتم تحديث مركز الخدمات المصرفية الهاتفي من أجل تقديم خدمة سريعة ومهنية أكثر، مع زمن انتظار لا يزيد عن دقيقتينيعرض بنك لئومي في هذه الأيام خطة "لئومي واحد للزبون"، لملاءمة نموذج الخدمة في البنك للزبائن. في إطار الخطة، باستطاعة الزبائن الخصوصيين تحديد لقاء شخصي مع موظف بتنسيق مسبق، في جميع فروع لئومي وفي اي مكان في البلاد، حيث يأتي موظف البنك مستعداً للقاء وفق الموضوع المطلوب، ولا يحتاج الزبون إلى الانتظار بالدور، وبالإمكان تعيين اللقاء من خلال جميع قنوات لئومي: الموقع، التطبيق ومركز الخدمات المصرفية الهاتفي.ويذكر أيضاً أنه وفي إطار الخطة سيكون اجراء معظم الخدمات المصرفية بواسطة مركز الخدمات المصرفية الهاتفي متاحا، ولن ينتظر الزبون لأكثر من دقيقتين، والأمر الأكثر أهمية – الغالبية المطلقة للتوجهات ستعالج في محادثة واحدة، وستكون القنوات الديجيتالية المباشرة متوفرة للزبان: موقع لئومي، التطبيق الهاتفي، تشات ديجيتالي، أو خدمة "أطلب محادثة".داني كوهين، رئيس قطاع الخدمات المصرفية قال: "للخطة التي نخرج بها اليوم هدف واحد – تقديم خدمة أفضل لزبائننا. في الاستطلاع الأخير الذي اجراه بنك إسرائيل في صفوف الجمهور، وجدنا ان الخدمة في الجهاز المصرفي غير كافية – خاصة بكل ما يتعلق بتوفر الفروع والخدمات المصرفية الهاتفية، مع معدل علامة %53، في حين أن لئومي أقل من المعدل. وهذا ليس أمراً يجب القبول به. لذلك وفي السنة الأخيرة درسنا بعمق أنماط استهلاك زبائننا وبنينا خطة خدمات جديدة – تلائم نفسها للمتغيرات التي تحدث في عالم البنوك. كبنك وضع لنفسه شعار "خدمات مصرفية مبادرة ومبتكرة للزبون"، لئومي هو البنك الأول في البلاد الذي يلائم نموذج الخدمات مع عالم البنوك الحديث ويحوله إلى متاح ومتيسر وأفضل أكثر".في ضوء التحول الرقمي المتسارع في الجهاز المصرفي في السنوات الأخيرة، ومن منطلق الاستمرار في تقديم المساعدة للشريحة السكانية من كبار السن من زبائن البنك، اعلن بنك لئومي انه في عام 2019، سيطلق البنك فرعاً متنقلاً – مركبة "إسرائيل IL"، بالإضافة إلى المركبة التي أطلقها البنك في السنة الماضية. اليوم يقدم الفرع المتنقل خدمات مصرفية كاملة لعشرات الآلاف من زبائن البنك الذين يسكنون في بيوت المسنين والسكن المحمي في جميع أنحاء البلاد. في ضوء الطلب ونجاح المبادرة، تقرر توسيع النشاط، الفرع المتنقل سيقدم خدمات للذين يجدون صعوبة بالوصول إلى الفرع في بيئة سكنهم ومن خلال تنسيق هاتفي مسبق – مركبة وفق الحاجة. وبالنسبة للرد في مركز الخدمات الهاتفي، الزبائن من جيل 75 فما فوق، ستكون لهم أفضلية في الدور بدون التعريف الآلي.كما أشار كوهين: "نعي أن الثورة الديجيتالية ليست بديهية لشريحة كبار السن، ولا نتساهل في هذا الأمر، لذلك علينا ان نزيد بشكل ملموس من الحلول لصالح هذه الشريحة، لذلك قمنا في الفروع بوضع موظفين ومرشدين لمساعدة الزبائن في القيام بالعمليات المصرفية الرائجة من خلال نقاط الخدمة الذاتية، وبالإضافة إلى زيادة مركبة "إسرائيل "IL التي ستصل وفق الطلب، الحديث يدور عن سيرورة، لن يحدث كل شيء غداً صباحاً، ومع ذلك سنشعر في التغيير في الربع الأول من العام 2019".