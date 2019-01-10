صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة

عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه في عدة احياء في الناصرة، وذلك بسبب اعمال تصليح خط تابع لشركة "مكوروت" ، وعليه سيتم الانقطاع يوم الاحد 2019/1/13، في كل من الاحياء التالية: الحي الشرقي، منطقة شارع توفيق زيّاد، منطقة شارع بولس السادس، حي الميدان، منطقة ديانا، حي اسبنيولي، خلة الدير، حي الفاخورة ومنطقة جبل القفزة.

وتابع البيان: "الانقطاع في تزويد المياه سيكون صباح الأحد من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 11:30 قبل الظهر. نرجو تفهمكم".