فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين

في منتجع جبل الشيخ تجري الاستعدادات اليوم الخميس على قدم وساق لاعادة فتح المنتجع امام الزائرين للاستمتاع بالثلوج والتزلج .

وفي القسمين السفلي والعلوي للجبل تراكمت الثلوج بكميات كبيرة جدا على ارتفاع اكثر من متر ونصف , حيث تعمل الطواقم وسط حالة استنفار عام في المنتجع لازالة الثلوج في الممرات ومواقع الترفيه حتى يتسنى اعادة فتح الموقع .يشار الى ان كمية الثلوج التي تساقطت في جبل الشيخ خلال فترة الايام الاخيرة كانت كبيرة جدا , حيث أبدت ادارة الموقع سعادتها بما تساقط من ثلوج معتبرة هذا الموسم الاوفر من حيث تساقط وتراكم الثلوج في الموقع .والى ذلك فان ادارة الموقع لم تعلن بعد رسميا حتى الساعة اذا كان الموقع سيكون مفتوحا غدا الجمعة لاستقبال الزوار .