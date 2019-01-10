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فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



في منتجع جبل الشيخ تجري الاستعدادات اليوم الخميس على قدم وساق لاعادة فتح المنتجع امام الزائرين للاستمتاع بالثلوج والتزلج .



وفي القسمين السفلي والعلوي للجبل تراكمت الثلوج بكميات كبيرة جدا على ارتفاع اكثر من متر ونصف , حيث تعمل الطواقم وسط حالة استنفار عام في المنتجع لازالة الثلوج في الممرات ومواقع الترفيه حتى يتسنى اعادة فتح الموقع .

يشار الى ان كمية الثلوج التي تساقطت في جبل الشيخ خلال فترة الايام الاخيرة كانت كبيرة جدا , حيث أبدت ادارة الموقع سعادتها بما تساقط من ثلوج معتبرة هذا الموسم الاوفر من حيث تساقط وتراكم الثلوج في الموقع .

والى ذلك فان ادارة الموقع لم تعلن بعد رسميا حتى الساعة اذا كان الموقع سيكون مفتوحا غدا الجمعة لاستقبال الزوار .




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