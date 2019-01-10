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نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي عامل من طوالكرم يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر سقوطه من ارتفاع في ورشة بناء بمدينة نتانيا .


الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث اقر وفاة العامل بعد ان سقط من ارتفاع 4 طوابق تقريبا .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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1. سقط أو أوسقط ؟؟؟ كثير عمال عرب بموتوا بنفس الطريقه !!!!!!!! -
- الله يرحمه

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