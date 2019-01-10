نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء

لقي عامل من طوالكرم يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر سقوطه من ارتفاع في ورشة بناء بمدينة نتانيا .

الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث اقر وفاة العامل بعد ان سقط من ارتفاع 4 طوابق تقريبا .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.