نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء

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قدمت النيابة العامة لواء الشمال للمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الخميس لائحة...
ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...
اصيب سائق سيارة اجرة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل بلدة كفرقرع اليوم...
عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...
في منتجع جبل الشيخ تجري الاستعدادات اليوم الخميس على قدم وساق لاعادة فتح المنتجع...
من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر...
ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...
أعلنت الشرطة انها تمكنت من حل لغز جريمة قتل الشابة يارا أيوب في قرية الجش في شهر...
اعتقلت وحدة السايبر التابعة للشرطة امس الاربعاء شابا 20 عاما وهو طالب جامعي يدرس...
اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب شابا يبلغ من العمر 21 عاما من سكان مدينة رهط بشبهة...