هاكرز, يهددون, بتسريب, بيانات, مثيرة, عن, هجمات, 11, سبتمبر,

هدّدت مجموعة من الهاكرز، تطلق على نفسها اسم "Dark Overlord"، بنشر 18 ألف وثيقة سرّية تمت سرقتها من شركات التأمين وشركات قانونية، تخص وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ولها علاقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وأكّد موقع "إنجادجيت" الأمريكي المتخصّص بنشر الأخبار التقنية، أن القراصنة حصلوا على ملفات خطيرة تخصّ هجمات 11 سبتمبر، مشيراً إلى أنهم طالبوا بدفع مبالغ نقدية من أجل تجنّب نشر تلك الملفات، التي أكّدوا أنها ستمثّل فضائح كبيرة.وبدأ القراصنة بتنفيذ أولى خطواتهم التهديدية من خلال وضعهم رابط تحميل لـ18 ألف وثيقة مشفّرة، مهدّدين بأنهم سيُتيحون نماذج فكّ التشفير في حال لم يُدفع المبلغ المطلوب لهم بعملة "بيتكوين".في شهر مارس من 2107، رفعت أسر 850 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر، و1500 من المصابين في ذلك اليوم، دعوى قضائية جماعية ضد حكومة السعودية؛ بتهم تقديمها دعماً مادياً ومالياً لتنظيم "القاعدة" الذي تبنّى الهجوم.