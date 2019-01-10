صور, .., ماذا, قصدت, نادين, الراسي, بـ”81, يوم”, ؟,

علقت الممثلة ​نادين الراسي​ على منشور أحد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “81 يوم.. العيش من أولادك هو أقرب شيء للجحيم على الأرض”.

ومن الواضح أن الراسي أكدت في تعليقها أنه مرّ 81 يوم على فراقها عن أولادها.من ناحية أخرى، بمناسبة عيد ميلاد ابنها، كانت نادين الراسي قد كتبت منشوراً، على هذه المواقع، عايدت من خلاله إبنها مرسال البالغ من العمر 11 عاماً.