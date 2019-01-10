اكتشاف, طريقة, جديدة, لتحفيز, المناعة, لتدمير, السرطان,

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وجد علماء بريطانيون أن 96% من الأشخاص الذين يشاركون في فرق ومجموعات مرتبطة بطريقة...
يحث أطباء الأسنان الشركات المصنعة لغسول الفم ومعاجين الأسنان على البدء في...
أعلنت الهيئة الوطنية العمومية للصحة في بريطانيا عن برنامج جديد في إطار ما يعرف...
إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة،...
نشرت مجلة "Nature" نتائج دراسة قام بها علماء من الصين وكندا تبين تأثير ألعاب الفيديو...
اكتشف علماء برتغاليون أن موت الخلايا العصبية عند الإصابة بمرض ألزهايمر، هو رد فعل...
يعد الأرز الأبيض غذاء مفضلا للملايين في العالم، فهو سريع التحضير، ويشعر الجائع...
حدد أحد العلماء 36 نوعا من الفيتامينات والعناصر الغذائية يمكنها إضافة بضع سنوات...
الدهون غير المشبعة، وتسمى أيضا الدهون "الصحية"، عبارة عن مغذيات تمنح الجسم...
كشفت دراسة حديثة عن علاقة "صادمة" بين تنظيف الأسنان والضعف الجنسي لدى الرجال،...