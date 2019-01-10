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تقارير.. هيغواين من ميلان إلى الدوري الإنجليزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير صحافية إيطالية اليوم أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين توصل إلى اتفاق مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، للانضمام إلى صفوفه من فريقه الحالي ميلان.



وانضم المهاجم البالغ من العمر 31 عاما إلى ميلان في يوليو الماضي معارا من يوفنتوس لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، إلا أنه عانى في صفوف النادي اللومباردي، ولم يقدم الأداء المتوقع منه، مكتفيا بتسجيل ثمانية أهداف في مختلف المسابقات.


وأشارت التقارير الإيطالية إلى أن هيغواين يرغب في الانتقال إلى النادي اللندني حيث سيكون مجددا تحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، الذي سبق له أن تعاون معه في نادي نابولي، موضحة أن تشيلسي سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد هيغواين، والبالغة 36 مليون يورو.


وأفادت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" بأن "تشيلسي توصل إلى اتفاق مع هيغواين للانضمام إلى صفوفه بشكل فوري"، علما أن فترة الانتقالات الشتوية تستمر حتى أواخر يناير.


وتمتع هيغواين بأفضل موسم له في كرة القدم الإيطالية مع ساري في نابولي، حينما سجل 36 هدفا (رقم قياسي) في الدوري المحلي في موسم 2015-2016. وفي ثلاثة أعوام أمضاها مع نابولي، سجل المهاجم الدولي الأرجنتيني 91 هدفا، قبل الانتقال إلى يوفنتوس في 2016 لقاء 90 مليون يورو.




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