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طبيب لبناني يحصد أعلى لقب عالمي في طب العيون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حاز طبيب العيون اللبناني، سليمان أبو لطيف، خريج كلية الطب بالجامعة اللبنانية عام 2003، على "زمالة الكلية الملكية البريطانية لجراحي العين"، وهو أعلى لقب في مهنة طب العيون في العالم.



وحصل الطبيب أبو لطيف على هذا اللقب بعد اجتيازه عددا من الاختبارات الشفهية والخطية، ليأتي هذا الإنجاز بعد تحقيقه درجة "زميل بالجراحة الشبكية" من مستشفى Moorfields eye hospital وهو أكبر مستشفى تخصصي للعيون والأكثر تطورا في العالم.


ونال أبو لطيف، الذي تخصص بأمراض الشبكية وجراحتها، عام 2011، عضوية ودبلوم الكلية الملكية البريطانية لجراحي العين، وقدم سلسلة محاضرات في مؤتمرات اختصاصيي الشبكية الأوروبيين Euretina  بمدن ميلان ونيس وكوبنهاغن وفيينا، وله مقالات عدة في مجلات طبية عالمية.


ويفكر أبو لطيف بـ "عودة جزئية" إلى لبنان عبر "عيادة موسمية" يقدم من خلالها خدمة طبية إلى محتاجيها بما تفرضه أخلاق المهنة والوفاء لأبناء بلده (استشارات ومعاينات وعمليات...).


وسيتسلم الدكتور أبو لطيف شهادة "زمالة الكلية الملكية البريطانية" لجراحي العين في احتفالية خاصة ستقام بالعاصمة البريطانية لندن في سبتمبر المقبل. 




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