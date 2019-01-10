المئات, يعبرون, عن, سعادتهم, بالمشروب, الجديد, تشيفاز, XV‎,

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باستطاعة زبائن البنك تحديد لقاء مع موظف بخصوص أي موضوع، في جميع فروع لئومي وفي...
افتتح خلال نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الناصرة اول ترمينال لسيارات Audi في البلاد...
ايڤ روشيه تطرح: Anti Pollution مجموعة نباتية للشعر, للعناية, لترميم ومعالجة مكملة في...
ها نحن نحتفل بانتهاء سنة واستقبال سنة جديدة، نختار أن ننهي السنة ونفتتح أخرى مع...
ليس هنالك شكّ في أنّ عدد أنواع وأصناف العنب المنتشرة والمعروفة في العالم، والتي...
في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في عكا، مؤخرًا،...
في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في أم الفحم،...
بالنسبة لبنك مركنتيل، كانت 2018 سنة مميّزة ومثيرة للغاية، فقد احتفل البنك هذه السنة...
طاولة العيد المكتملة مع "تشيفاز XV" المعتق على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى لعيد...
اكثر ما يميّزك شخصياً عن الناس هو رائحة عطرك.. رائحتك الخاصة والجذابة.. لذلك "ارتدي"...