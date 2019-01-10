المئات, يعبرون, عن, سعادتهم, بالمشروب, الجديد, تشيفاز, XV‎,

توافد المئات من المستهلكين في الأسبوعين الاخرين الى نقاط البيع المختارة من أجل شراء تشيفاز XV الجديدة.وأعرب المستهلكون عن سعادتهم الكبيرة في المشروب الجديد والذي لاقى رواجا رائعا لنكهته الخاصة وطعمه اللذيذ.وقام طاقم المضيفين والمضيفات بتقديم نكهات للمشروب للزبائن، حيث توزعت نقاط البيع على عشرات المناطق في شمال البلاد، والتي زارها المئات لشراء مشروب الأعياد والسنة الجديدة، يذكر أن المشروب الجديد والأفضل الذي تم اطلاقه مؤخرا وبمستوى عالي- تشيفاز XV، من عائلة تشيـﭭـاز ريـﭽـال المعروف ، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم. يتم تعتيقه على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى الأدنى ويمر بنهاية دقيقة في براميل كونياك، من منطقة ﭼـراند شامـﭙـيين، ومصدرها قلب منطقة كونياك في فرنسا، منطقة تُعرف بأنواع الكونياك العالية الجودة وذات المذاقات الاستثنائية.ويخلق تفسيرًا سلِسًا ومخمليًا للأسلوب التقليدي لتشيـﭭـاز.المجموعة الجديدة XV من عائلة تشيـﭭـاز هي الدلال الكامل، حيث تمنح تشيـﭭـاز XV تفسيرًا محتلنًا وجديدًا للأسلوب المألوف للويسكي الأسكتلندي، الذي يشجّع هواة الويسكي على تجربة مذاقات جديدة واكتشاف طرق جديدة للتمتع بمشروب الويسكي المفضّل لديهم.هذه الهدية الجميلة والتي سيسعد بها أحبائكم هي الاختيار الأنسب، نتمنى لكم وللجميع سنة سعيدة ومثمرة.