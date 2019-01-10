إفتتاح, ترمينال, Audi, الأول, في, البلاد, التابع, لشركة, الدر, الناصرة,

افتتح خلال نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الناصرة اول ترمينال لسيارات Audi في البلاد التابع لشركة الدر لأصحابه جورج وهنري الدر، وقد شارك المئات من المدعوين في حفل الافتتاح وكان من بينهم ألسيد يتسحاك سواري رئيس مجلس إدارة مجموعة أللايد (אלייד), السيد ايغال شرايبر مدير عام مجموعة أللايد، ألسيد دان اورنشتاين مدير عام شركة تشامبيون موتورز , رئيس بلدية ألناصرة ألسيد علي سلام , ولفيف من رجال الدين الموقرين من كافة الطوائف والديانات ومدعوون اخرون من كل البلاد.

هذا ويعد ترمينالAudi في ألناصرة ألأول من نوعه في إسرائيل وتصل مساحته الكلية حوالي أل 4 الاف متر ويشمل صالة عرض لأحدث موديلات سيارات Audi بالإضافة الى مركز خدمات متكامل لصيانة السيارات مجهز بأحدث التقنيات، ومستودع لقطع الغيار وكل هذا تحت سقف واحد ,وبهذا فان عائلة الدر تستمر بتوفير كافة الخدمات المتكاملة لعملائها.تخلل حفل الافتتاح كلمات لكل من السيد نادر شحادة المدير ألعام لشركة كراج الشمال جورج وهنري ألدر، الذي شدد على استمرار عملية العطاء لمجموعة الدر التي بدأت منذ عام 1964 عند تأسيس كراج الشمال وتتوج بافتتاح هذا الترمينال الرائع.كما وقد أثنى على الجهود التي بذلها طاقم المهندسين والمقاولين بالتعاون مع ممثلي Audi في المانيا لإتمام بناء هذا الصرح العظيم على أحسن وجه وطبعا حسب الشروط والمعطيات الغير مستهان بها .ويذكر ان المهندس الرئيسي لهذا المشروع هم مكتب موشلي الدار – مهندسين والمقاول الرئيسي هم شركة ل.ا.ن. للبناء لأصحابها ألسيد توفيق لحام وأبنائه.كما وتخلل الحفل كلمة رئيس البلدية السيد علي سلام، الذي شكر عائلة الدر على ما تقدمه من خدمات الى هذا البلد, ومن بين الكلمات أيضا كلمة النائب البطريركي للاتين ألاب حنا كلداني والسيد نيف اورون مدير Audi في اسرائيل والسيد تومر دوتان مدير شركة اوتو ديل في إسرائيل.كما وقام بإنتاج الحدث وتحضير حفل الافتتاح مكتب السيدة نور فاهوم – عون الله وعريفة الحفل الإعلامية ربى ورور .ومن بداية ألسنة الجديدة 2019 The New Audi Terminal - الدر الناصرة مفتوح امام عشاق سيارة AUDI الفاخرة الذين يبحثون عن التميز والتكنولوجيا المتجددة دوماً.